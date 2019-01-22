MAGAZİN

Iskra Lawrence aşık oldu, ilan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.01.2019 13:41 | Son Güncelleme

Sosyal medyada her paylaşımıyla ses getiren kıvrımlı model Iskra Lawrence aşkını yine sosyal medyadan ilan etti.

Iskra Lawrence aşık oldu, ilan etti

Moda dünyasında son dönemde yıldızı giderek yükselen kıvrımlı modellerin önde gelenlerinden biri olan Iskra Lawrence, aşık olduğunu böyle duyurdu.

Bir süredir şarkı sözü yazarı Philip Payne ile birlikte olduğu konuşulan Lawrence önce bu söylentilere yanıt vermemeyi tercih etti.

Ancak sonunda Instagram sayfasında bu pozu paylaşarak aşk iddialarını doğruladı.

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Lawrence, internet ortamında sürekli haklarında iddialar ortaya atıldığını, paparazziler tarafından çekilen fotoğraflar yayınlandığını belirterek, ilişkilerini kendi tarzlarında ifade etmek istediklerini vurguladı.

Paylaştığı pozda sevgilisinin doğum gününü de kutlayan Iskra Lawrence, onunla geçirdiği her gün için Tanrı'ya şükrettiğini de belirtti.

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Iskra Lawrence Iskra Lawrence itiraf

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