Iskra Lawrence aşık oldu, ilan etti

Moda dünyasında son dönemde yıldızı giderek yükselen kıvrımlı modellerin önde gelenlerinden biri olan Iskra Lawrence, aşık olduğunu böyle duyurdu.

Bir süredir şarkı sözü yazarı Philip Payne ile birlikte olduğu konuşulan Lawrence önce bu söylentilere yanıt vermemeyi tercih etti.

Ancak sonunda Instagram sayfasında bu pozu paylaşarak aşk iddialarını doğruladı.

Lawrence, internet ortamında sürekli haklarında iddialar ortaya atıldığını, paparazziler tarafından çekilen fotoğraflar yayınlandığını belirterek, ilişkilerini kendi tarzlarında ifade etmek istediklerini vurguladı.

Paylaştığı pozda sevgilisinin doğum gününü de kutlayan Iskra Lawrence, onunla geçirdiği her gün için Tanrı'ya şükrettiğini de belirtti.



