Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri neler?

Islama köfteyi hazırlarken et bulyon kullanmak yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Köfteyi hazırlarken taze ekmek kullanırsanız köfteler parçalanabilir. Bu yüzden bayat ekmek kullanmanız önerilir. İşte ıslama köfte tarifi ve malzemeleri!

ISLAMA KÖFTE MALZEMELERİ

500 gram kıyma

1 yemek kaşığı süt

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 su bardağı ekmek içi

1 silme tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 silme tatlı kaşığı tuz

Sunum için:

18 dilim ekmek

1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet et bulyon

5 su bardağı su

ISLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gerekli diğer malzemeleri de ilave edip yoğurun. Yoğurulan köfteleri streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirin. Köfte harcı dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara veya az yağda kızartın. Köfteler pişerken farklı bir tencereye su alın ve su kaynayınca et bulyonu atın, bulyon çözülene dek karıştırın. Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın. Hazırlanan tereyağlı biberi et suyuna boşaltın ve iyice karıştırın. Dilimlenen ekmeklerden birer birer alın, hazırlanan et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de kızartın. Sonrasında domatesleri ve soğanları dilimleyin. Biberleri yıkayın ve hepsini ızgarada hafifçe közleyin. Servis tabağına ızgarada kızartılan ekmek dilimlerini alın. Üstlerine sostan az bir miktar gezdirin. Köfteleri de üzerine dizin. Afiyet olsun...