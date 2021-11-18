YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri neler?

Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri neler?

18.11.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adapazarı deyince akla ilk gelen yiyeceklerden biri olan ıslama köfte sevilerek tüketiliyor. 500 gram kıyma, 1 adet et bulyon, 18 dilim ekmek ıslama köfte yaparken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte ıslama köfte tarifi ve malzemeleri!

Islama köfte nasıl yapılır? Islama köfte malzemeleri neler?

Islama köfteyi hazırlarken et bulyon kullanmak yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Köfteyi hazırlarken taze ekmek kullanırsanız köfteler parçalanabilir. Bu yüzden bayat ekmek kullanmanız önerilir. İşte ıslama köfte tarifi ve malzemeleri!

ISLAMA KÖFTE MALZEMELERİ

  • 500 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı süt
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 su bardağı ekmek içi
  • 1 silme tatlı kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 silme tatlı kaşığı tuz

Sunum için:

  • 18 dilim ekmek
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet et bulyon
  • 5 su bardağı su

ISLAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gerekli diğer malzemeleri de ilave edip yoğurun. Yoğurulan köfteleri streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirin. Köfte harcı dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara veya az yağda kızartın. Köfteler pişerken farklı bir tencereye su alın ve su kaynayınca et bulyonu atın, bulyon çözülene dek karıştırın. Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın. Hazırlanan tereyağlı biberi et suyuna boşaltın ve iyice karıştırın. Dilimlenen ekmeklerden birer birer alın, hazırlanan et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de kızartın. Sonrasında domatesleri ve soğanları dilimleyin. Biberleri yıkayın ve hepsini ızgarada hafifçe közleyin. Servis tabağına ızgarada kızartılan ekmek dilimlerini alın. Üstlerine sostan az bir miktar gezdirin. Köfteleri de üzerine dizin. Afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
İşte ipuçları! Puf puf kabaran mayalı hamur için...İşte ipuçları! Puf puf kabaran mayalı hamur için...
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Eşi ve oğluyla pozuna beğeni yağdı!

Merkez Bankası kararı sonrası paylaştı

Merkez Bankası kararı sonrası paylaştı

Konsere uykusuz geldi! "Yan odada ciyak ciyak..."

Konsere uykusuz geldi! "Yan odada ciyak ciyak..."

Seferihisar'ın gizli kalmış lezzeti: Samsades tarifi

Seferihisar'ın gizli kalmış lezzeti: Samsades tarifi

İşte ipuçları! Puf puf kabaran mayalı hamur için...

İşte ipuçları! Puf puf kabaran mayalı hamur için...

Sadece tatlısı yapılmıyor! Ağız sulandıran tarif

Sadece tatlısı yapılmıyor! Ağız sulandıran tarif

İlginizi Çekebilir

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Tam çeyizlik! 500 TL altına yemek takımları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.