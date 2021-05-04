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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze'den yeni hamle

04.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Balaban, geçtiğimiz gün nişanlısıyla konuştu. Balaban'la olan profil fotoğrafını silen Gamze Atakan geri adım attı.

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze'den yeni hamle

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde yaşanan olay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İletişim ödülünü kazanarak annesiyle konuşma hakkı elde eden İsmail Balaban, nişanlısı Gamze Atakan hakkında duyduklarıyla büyük bir şok yaşamıştı.

"NİŞANLININ ADINI AĞZINA ALMA"

Ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban'ın annesi, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle dikkat çekmişti.

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Şampiyon güreşçi, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" teklifini geri çevirmişti. Bunun üzerine nişanlısıyla olduğu profil fotoğrafını kaldıran Gamze Atakan, hesabındaki kareleri de silmişti.

Acun Ilıcalı'dan bir kez daha İsmail Balaban'a nişanlısı ile konuşması tavsiyesi geldi. Önceki gün nişanlısıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren Gamze Atakan, sosyal medya hesabında profil fotoğrafı olarak yeniden İsmail Balaban'la olan karesini yaptı.


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Geriye dönüş zor olacak, belki de olmayacak gibi. Çünkü anne bu işi kafasında bitirmiş.

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