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  4. İsmail Hacıoğlu ile şov yapmıştı! Ayla filminin yıldızı Kim Seol son haliyle şaşkına çevirdi

İsmail Hacıoğlu ile şov yapmıştı! Ayla filminin yıldızı Kim Seol son haliyle şaşkına çevirdi

25.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin paylaştığı Ayla filmi, yayınlandığı dönem milyonları gözyaşlarına boğmuştu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmde minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.

İsmail Hacıoğlu ile şov yapmıştı! Ayla filminin yıldızı Kim Seol son haliyle şaşkına çevirdi

Ayla filminde rol aldığında henüz 6 yaşında olan çocuk oyuncu Kim Seol, şimdilerde 12 yaşında. Sosyal medyada aktif olan Kim Seol, son haliyle dikkat çekti.

2017 yılında vizyona giren Ayla filmi, Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Türkiye'yi duygulandıran filmde başrolde İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimler kamera karşısına geçmişti.

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Ayla filminden sonra sırra kadem basan çocuk yıldız Kim Seol, yıllar sonra ortaya çıktı.

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan Kim Seol, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Kim Seol'a Türk hayranlarından ''Ne ara bu kadar büyüdün'' ve ''Zaman çok hızlı geçiyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı! Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol son haliyle şaşırttı!

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