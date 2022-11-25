İsmail Hacıoğlu ile şov yapmıştı! Ayla filminin yıldızı Kim Seol son haliyle şaşkına çevirdi

Ayla filminde rol aldığında henüz 6 yaşında olan çocuk oyuncu Kim Seol, şimdilerde 12 yaşında. Sosyal medyada aktif olan Kim Seol, son haliyle dikkat çekti.

2017 yılında vizyona giren Ayla filmi, Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.

Türkiye'yi duygulandıran filmde başrolde İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimler kamera karşısına geçmişti.

Ayla filminden sonra sırra kadem basan çocuk yıldız Kim Seol, yıllar sonra ortaya çıktı.

Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan Kim Seol, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Kim Seol'a Türk hayranlarından ''Ne ara bu kadar büyüdün'' ve ''Zaman çok hızlı geçiyor'' gibi yorumlar yapılıyor.



