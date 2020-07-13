İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşındadır? İsmail Hacıoğlu nereli? İsmail Hacıoğlu biyografisi

Son günlerin popüler ismi İsmail Hacıoğlu yaşamı ve kariyeri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için oyuncunun biyografisini hazırladık. Yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla göz dolduran İsmail Hacıoğlu hayatı ve özel yaşamına dair detaylarla karşınızda!

Boşanma haberiyle gündeme gelen oyuncu hakkında “İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu aslen nereli? İsmail Hacıoğlu neden boşanıyor? İsmail Hacıoğlu’nun çocuğu var mı?” sorularının cevapları araştırılıyor. Bir döneme damga vuran Vildan Atasever İsmail Hacıoğlu aşkına dair merak edilen detaylar…

Sanat dünyasının başarılı ismi İsmail Hacıoğlu dizi ve filmleri ile yarattığı süksenin ardından örnek aile hayatıyla da hayranlarından alkış topluyordu. Örnek aile tablosunun yıkılmaya başladığına ilişkin haberlerin gelmesinin ardından oyuncuyu daha yakından tanımak için İsmail Hacıoğlu’nun rol aldığı dizi ve filmleri mercek altına aldık. İsmail Hacıoğlu’nun meslek hayatına göz atmadan önce magazin gündemini bir hayli yoran boşanma olayına bakalım.

İsmail Hacıoğlu Eşi Duygu Kaya Kumarki’den Boşanma Kararı Aldı

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki 4 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. 2. kez nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu ise bu evliliğinde de ne yazık ki mutlu sona erişemedi. Magazin kulislerinde çiftin anlaşmalı boşanma protokolü imzaladıkları konuşuluyor. İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki’nin boşanma nedeni olarak İsmail Hacıoğlu’nun öfkesini kontrol edememesi ve aile yaşantısına uygun hareket etmemesi iddiaları kulaktan kulağa dolaşıyor. Magazin gündemine düşen bu iddia için henüz taraflardan bir açıklama yapılmazken İsmail Hacıoğlu’nun öfke patlamalarının şiddetini arttırması sonucunda evdeki televizyonu kırdığı da söyleniyor.

Gelelim herkes tarafından merak edilen asıl konulara: İsmail Hacıoğlu kaç kez evlendi? İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşi kimdir? İsmail Hacıoğlu hangi dizilerde oynadı? İsmail Hacıoğlu hangi burç? İsmail Hacıoğlu Doğum Tarihi ve Doğum Yeri: İsmail Hacıoğlu hangi liseden mezun oldu? İsmail Hacıoğlu kaç doğumlu? İsmail Hacıoğlu aslen nereli?

İsmail Hacıoğlu 30.11.1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İsmail Hacıoğlu yaş olarak şu anda 35 yaşındadır. İsmail Hacıoğlu ünlü bir babanın oğludur. İsmail Hacıoğlu’nun babası Mehmet Hacıoğlu Fenerbahçe’de top koşturan Bulgar lakaplı defans futbolcusudur. Babasından dolayı İsmail Hacıoğlu aslen Bulgar’dır. İsmail Hacıoğlu boy olarak 1.86 metredir. İsmail Hacıoğlu kilo olarak ise 74 kilodur. İsmail Hacıoğlu’nun burcunun yay olduğunu söylemek mümkündür. İsmail Hacıoğlu’nun kardeşi Kardelen Hacıoğlu’da oyunculuk yapmaktadır.

Henüz 5 yaşındayken tiyatro sahnelerinin tozunu yutan İsmail Hacıoğlu pek çok gösteride boy göstermiştir. 12 yaşında iken dublaj yaparak çalışma hayatına atılan İsmail Hacıoğlu lise hayatında oldukça zorlanmıştır. Okuldan ayrılmak zorunda kalan İsmail Hacıoğlu hayallerinin yeri olan konservatuvara gidebilmek için liseyi açıktan bitirmiştir. Bu sırada Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden Tiyatro eğitimi almıştır. Hayallerinin üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Tiyatro bölümüne kayıt olan İsmail Hacıoğlu mezun olmadan eğitim hayatını dondurdu.

Oyunculuk Kariyerine Başlangıç: İsmail Hacıoğlu ilk filmi nedir? İsmail Hacıoğlu ilk dizisi nedir?

İsmail Hacıoğlu oyunculuğa ilk adımını 2001’de vizyona giren “Bana Şans Dile” filmindeki Çağlar karakteriyle attı. Senaryosu ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstelendiği “Bana Şans Dile” filminin oyuncu kadrosunda; İsmail Hacıoğlu ile birlikte Rıza Kocaoğlu, Melisa Sözen ve Deniz Uğur yer aldı.

İsmail Hacıoğlu’nun ilk dizisi “Koçum Benim” için ise 2003 yılında kamera karşısına geçti. İsmail Hacıoğlu “Koçum Benim” dizisinde Ali karakterine hayat verdi. TRT 1 ekranlara gelen “Koçum Benim” dizisinde İsmail Hacıoğlu Tarık Akan, Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Ozan Güven ve Yunus Günçe ile beraber oynadı. İsmail Hacıoğlu Filmleri: İsmail Hacıoğlu’nun rol aldığı filmler nelerdir?

“Bana Şans Dile” filmindeki başarılı performansının ardından yıldızı parlayan İsmail Hacıoğlu 2003 yılında “Karşılaşma” filminde boy gösterdi. Yönetmen koltuğunda Ömer Kavur’un oturduğu “Karşılaşma” filminde İsmail Hacıoğlu Osman rolünü canlandırdı.

2005 yılında İsmail Hacıoğlu Fiko karakterine nefes olduğu “Anlat İstanbul” filminin kadrosunda yer aldı. İsmail Hacıoğlu “Anlat İstanbul” filminde Altan Erkekli, Özgü Namal, Mehmet Günsür, Erkan Can, Azra Akın ve Nejat İşler ile aynı seti paylaştı.

2006 yılında İsmail Hacıoğlu “Sınav” filmindeki Mert rolüyle büyük bir üne kavuştu. Yiğit Güralp’ın kaleminden çıkan “Sınav” filminde İsmail Hacıoğlu Hümeyra Akbay, Altan Erkekli, Güven Kıraç, Zafer Algöz, Kadir Çöpdemir ve Yağmur Atacan ile beraber oynadı. Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nde çekilen “Sınav” filminin yönetmenliğini ise Ömer Faruk Solak yaptı.

2007 yılında İsmail Hacıoğlu “Kabadayı” filmindeki oyunculuk performansıyla başarısını perşimledi. “Kabadayı” filminde Murat karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu başarılı oyuncu Şener Şen ile başrollerini paylaştı. Senaryosu Yavuz Turgul’un kaleminden çıkan Kadabayı filminde İsmail Hacıoğlu’na Kenan İmirzalıoğlu, Aslı Tandoğan ve Rasim Öztekin eşlik etti.

2008 yılında İsmail Hacıoğlu “Hoşça Kal Güzin” filminde Serkan karakterini oynadı.

2009 yılında ise İsmail Hacıoğlu “Vali” filmiyle ünlendi. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü üstlendiği “Vali” filminde İsmail Hacıoğlu Sarp Uçar rolüne hayata geçirdi. Aynı yıl İsmail Hacıoğlu Ali rolüyle “Gökten 3 Elma Düştü” filminde performans gösterdi. Yılın son çeyreğinde ise İsmail Hacıoğlu Veysel karakteriyle “Başka Semtin Çocukları” filminde; Volkan karakteriyle “Sonsuz Bir An” filmiyle izleyicisiyle buluştu.

2010 yılında İsmail Hacıoğlu yönetmenliğini Erhan Kozan’ın yaptığı “Çakal” filminde Akın karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı.

Bir sene sinema salonlarından uzak kalan İsmail Hacıoğlu 2011 yılında “Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak” filminde “Ekin” rolüyle dönüş yaptı. Ali İhsan’ın yönetmenliğini yaptığı “Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak” filmi İtalya’da da eş zamanlı olarak gösterime girdi.

2013 yılında İsmail Hacıoğlu “Meryem” filmiyle seyircisini kucakladı. “Meryem” filminde Murat karakterini oynayan İsmail Hacıoğlu Zeynep Çamcı ile başrolleri üstelendi.

2015 yılında İsmail Hacıoğlu “Sonsuz Bir Aşk” filminde Volkan karakterini; “Kafes” filminde ise Mehmet Sipahi rolüne hayat verdi.

2017 yılında İsmail Hacıoğlu kariyerinin en ses getiren projesi “Ayla” filmiyle popülerliğinin zirvesini yaşadı. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yaptığı “Ayla” filminde İsmail Hacıoğlu Süleyman Dilbirliği karakterini tüm dünyaya tanıttı.

2019 yılında İsmail Hacıoğlu “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin kadrosunda bulundu. Yapımcılığı Mustfa Uslu’nun yaptığı filmde İsmail Hacıoğlu’na Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun ve Renan Bilek eşlik etti. Aynı yıl İsmail Hacıoğlu “Şuursuz Aşk” filminde Yusuf karakterini izleyicisiyle buluşturdu.

İsmail Hacıoğlu’nun Dizileri: İsmail Hacıoğlu’nun rol aldığı diziler nelerdir?

“Koçum Benim” dizisindeki başarılı performansının ardından İsmail Hacıoğlu birçok dizide rol aldı. 2003 yılında İsmail Hacıoğlu “Bir İstanbul Masalı” dizisiyle ATV ekranlarına geldi. Mehmet Aslantuğ, Ozana Güven ve Ahu Türkpençe’nin başrollerini paylaştığı “Bir İstanbul Masalı” dizisinde İsmail Hacıoğlu Ozan Kozan karakterini oynadı.

2005 yılında İsmail Hacıoğlu “Beyaz Gelincik” dizisinde televizyon ekranlarında kalmaya devam etti. İsmail Hacıoğlu “Beyaz Gelincik” dizisinde Mehmet Ali Aslanbaş karakterini oynadı. Dizide başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Tülin Özer, Şerif Sezer, Rıza Akın, Sezin Akbaşoğulları ve Mehtap Altıok ile aynı seti paylaştı.

2007 yılında İsmail Hacıoğlu “Sinekli Bakkal” dizisinde İlker Baki Sönmez, Tolga Işık, Erol Günaydın, Aslı Altaylar, Sermin Hürmeriç ile beraber rol aldı. Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı romanında uyarlanan “Sinekli Bakkal” dizisi uzun soluklu olamadı.

2008 yılında İsmail Hacıoğlu “Gece Sesleri” dizisinde izleyicinin beğenisini topladı. Vildan Atasever ve Özgür Çevik ile başrolleri paylaşan İsmail Hacıoğlu Yağız Haksever karakterini oynadı.

2011 yılında İsmail Hacıoğlu “Şüphe” ve “Firar” dizilerinde rol aldı ve 2 sene setlere ara verdi. 2013 yılında “Osmanlı Tokadı” dizisiyle geri dönen İsmail Hacıoğlu sosyal medyayı salladı. TRT 1 ekranlarına gelen “Osmanlı Tokadı” dizisinin yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptı. Dizide İsmail Hacıoğlu Vidan Atasever, Emir Benderlioğlu, Mazhar Alanson, Pelin Akil ve Alper Kul ile seyircinin beğenisini topladı.

2015 yılında İsmail Hacıoğlu “Zeyrek ile Çeyrek” dizisinde rol aldı. “Zeyrek ile Çeyrek” dizisinde Meftun karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu TRT 1 ekranlarında izleyicisini kucakladı.

2017 yılında İsmail Hacıoğlu “Kayıt Dışı” dizisinin oyuncu kadrosunda yerini aldı. “Kayıt Dışı” dizisinde Nejat Ateş rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu; Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat ve Müge Boz ile Fox TV ekranlarından evlere konuk oldu.

2018 yılında İsmail Hacıoğlu “Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisinde Üsküplü Ali rolünü oynadı. Kamil Aydın’ın yönetmenliğini yaptığı “Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

2019-2020 yılları arasında İsmail Hacıoğlu “Çocuk” dizisinde Hasan Çetin karakterine nefes oldu. Star TV ekranlarına gelen “Çocuk” dizisinde İsmail Hacıoğlu Nazan Kesal, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy ile başrolleri paylaştı.