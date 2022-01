İsmail Kartal, Fenerbahçeli yıldızın kulağını çekti! "Bir an önce toparlan"

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci formsuz görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkan teknik direktör İsmail Kartal, 1-1 biten mücadelenin ardından milli futbolcuya uyarı da bulundu.

"FORM OLARAK İSTENEN SEVİYEDE DEĞİLSİN"

Fanatik'te yer alan habere göre İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'yle yaptığı görüşmede, "Yeniden ayağa kalkmamız için senin vereceğin katkılar çok önemli. Şu anda form olarak istenen seviyede değilsin ancak her futbolcu böyle dönemler yaşar. Sana ihtiyacımız var, bir an önce toparlan." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 28 MAÇA ÇIKTI

7 milyon euro bonservisle Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 28 maçta şans bulurken 1 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.