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İsmail Saymaz o tweete cevap verdi! ‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

27.08.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı. Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medyada 'İmam Hatip' tartışması başladı. Bir sosyal medya kullanıcısının 'Uğrumuza Başbakanlar asıldı' demesi üzerine İsmail Saymaz ve İlyas Salman sessiz kalmadı.

İsmail Saymaz o tweete cevap verdi! ‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleri sonrasında gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye'de gündem olurken, İmam Hatip Okulları tartışmasını da yeniden hareketlendirdi.

"UĞRUMUZA BAŞBAKANLAR ASILDI!"

Taha Ün adlı sosyal medya kullanıcısının, 'İmam Hatip Lisesi kutsal bir yermiş, bir dinmiş gibi gibi düşünen bir kesim olduğunu hayretler içinde izliyorum.' tweetine cevap olarak, 'Biz de isterdik 'sadece' lise olmayı ama hiç öyle olmadı. Uğrumuzda başbakanlar asıldı, muhtıralar verildi, partiler kapatıldı. MGL'da gündemler olduk, okul önlerinde tartaklandık, dayaklar yedik biz. Bizi kapatmaya 'siyasi hayatı pahasına' and içen başbakanlar oldu.' dedi.

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"ÖNÜNE GELENE ASILIRDI"

Söz konusu paylaşıma cevap veren gazeteci İsmail Saymaz, 'İmam hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?' sorusunu sordu.

Saymaz'a esprili bir cevap veren İlyas Sayman, 'Berlusconi önüne gelene asılırdı.' dedi.

Söz konusu atışma Twitter'da kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İlyas Salman İsmail Saymaz İmam Hatip Gülşen
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