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İsmiyle sosyal medyada popüler oldu! Hindistanlı Kovid Kapoor’un adıyla başı belada

11.01.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Kovid Kapoor isimli bir adam sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardı. 2019 yılından beri dünyanın her yerinde etkisi sürdüren koronavirüs salgınına dair yeni varyantlar konuşulurken Hindistanlı adam, sosyal medya paylaşımıyla herkesi güldürmeyi başardı.

İsmiyle sosyal medyada popüler oldu! Hindistanlı Kovid Kapoor’un adıyla başı belada

Kovid kelimesinin Hintçe’de “alim, bilgin” anlamlarına geldiğini ifade eden Kovid Kapoor, koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla beraber ismine dair zor günler yaşadığını eğlenceli bir şekilde anlattı. Kovid ismini yakın çevresi zaman zaman espri malzemesi olarak kullanıyor. Şu ana kadar sadece bir kez adaşıyla karşılaştığını söyleyen Kovid, annesinin doğumundan çok önce bu isme kadar verdiğini dile getirdi. Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini söyledi.

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“ADIMI DEĞİŞTİRMEYECEĞİM”

KOVİD

Koronavirüs salgının global ölçekte etkili olmasıyla beraber insanların adını duyduğunda istemsizce güldüklerini anlatan Kovid, kahve dükkanında sipariş verdiği kahvenin üzerine ismini yazarken baristanın gülerek diğer çalışanlara bardağın üzerindeki ismi gösterdiğini, bu gibi olaylar nedeniyle kahvecide artık sahte isim kullandığını söyledi.

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Günlük hayatının hemen hemen her anında ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını ifade eden Kovid, sosyal medya hesabından yaptığı “Benim adım Kovid, ben virüs değilim” paylaşımıyla gündeme oturdu. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Kovid unutulmaz bir ismi olduğunu düşündüğünü ve adını değiştirmek istemediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan
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