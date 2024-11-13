ISO dosyası açma: ISO dosyası nasıl açılır? ISO dosyası nasıl oluşturulur, nasıl çalıştırılır, nasıl kurulur ve nasıl yazılır?

İnternet kullanımın hızla artmasıyla birlikte pek çok dosyaya bu ağ üzerinden kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Herhangi bir programı bilgisayar gibi cihazlara indirirken, bu programlar dosya biçiminde yüklenmektedir. Bu dosya formatı genellikle ISO dosya biçimindedir. ISO dosyası açma işleminde çeşitli programlardan faydalanılabilmektedir. Bu dosyaları kurmak için ise öncesinde bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu noktada "ISO dosyası nasıl kurulur?" sorusu da karşımıza çıkabilir.

ISO dosyası nasıl açılır?

İnternet üzerinden indirilen ISO dosyalarını açarken bazı işletim sistemleri yetersiz olabilmektedir. Öte yandan Windows 10 ISO dosyası programa ihtiyaç duyulmadan açılabilmektedir. Ayrıca Windows 11 ISO dosyaları da programsız olarak Dosya Gezgini aracılığı ile açılabilen dosyalardır. Bunun yanı sıra internet ortamında bu tür dosyaları açabilmek için çeşitli programlar mevcuttur.

Bilgisayarların bu tür dosyaları açabilmesi için sanal disk okuma programına ihtiyaç vardır. Bu programın olmadığı cihazlarda ISO dosyası açma yöntemleri uygulanır. Bu yöntemlerde ise çeşitli 3. parti uygulamalardan yararlanılır. ISO dosyalarını görüntülemek için kullanılan en popüler programlar ise genel olarak şunlardır:

Deamon Tools

UltraISO

WinRAR

PowerISO

Virtual CloneDrive

ISO dosyası nasıl oluşturulur?

Türkçe olarak eşit ile denk anlamlarına gelen bu dosya formatı, geçmişte kullanıldığı gibi günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde çoğu kullanıcı internet üzerinden çeşitli oyunlar ya da uygulamalar indirip yüklemektedir. Bu uygulama veya oyunların bir kısmı ISO dosya formatı biçiminde cihaza inmektedir. İşletim sisteminin desteklemediği bilgisayarlarda ise ISO dosyası açma programı kullanılabilmektedir.

Bazı kullanıcılar ISO dosyası yapma işlemine ihtiyaç duyabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak bir disk yazma uygulamasına sahip olunması gerekmektedir. ISO dosyası oluşturma programı olarak Nero ya da ImgBurn gibi programlardan faydalanılabilmektedir. Bu programlar aracılığı ile disk okuma işlemi yapılabilir ve sonrasında okunan bu veriler ISO formatında saklanabilir.

ISO dosyası nasıl çalıştırılır, nasıl kurulur ve nasıl yazılır?

ISO formata sahip dosyalar sanal disk üzerinden işlevini yerine getirmektedir. Ayrıca bu dosyalar büyük boyuta sahip programları sıkıştırarak küçülmesini ve bu şekilde saklanmasını sağlamaktadır. Bu tür dosyaları açmanın yanı sıra ISO dosyası kurma işlemi de son derece önemlidir. Bu dosya biçiminin görevlerini yapabilmesi için sanal diske ihtiyacı vardır. ISO dosyası çalıştırma işleminde öncelikli olarak bu dosyayı bir sanal disk aracına eklemeniz gerekmektedir. Bu işlem için çeşitli programlardan yararlanılabilmektedir.

Kullanıcılar ayrıca cihazlarının işletim sistemine göre ISO dosyası yazma işlemini de programlı ya da programsız olarak yapabilir. Bilgisayarlarında hâlihazırda disk okuyucu programına sahip olan Windows kullanıcıları ISO dosyası yazdırma işlemini yapmak için şu adımlar izleyebilir: