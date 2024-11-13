ISO dosyası nedir, ne işe yarar? ISO dosyası neden kullanılır?

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yeniliklerle beraber pek çok önemli veri sanal disk denilen depolama alanlarında saklanmaktadır. Sanal makine veya sanal sürücü olarak da tabir denilen bu disklerde ISO denilen bir dosya formatı kullanılmaktadır. Bu noktada kullanıcıların aklına "ISO dosyası nerelerde kullanılır?" konusu gelebilmektedir. Bu dosya biçiminin kullanıldığı birçok farklı alan vardır. Ayrıca bu dosyalar çeşitli işletim sistemine sahip cihazlarda da karşımıza çıkabilmektedir.

ISO dosyası nedir?

Dijital ortamlarda kullanıcılar tarafından tercih edilen birçok farklı dosya biçimi mevcuttur. Bu dosya formatlarından biri ISO olarak bilinen dosya türüdür. Türkçe'de denk ve eşit manasını taşıyan bu dosyanın pek çok farklı işlevi vardır. DVD veya CD gibi araçlar bünyesinde yer alan dosyaların sanal makine içine eklenmesiyle meydana getirilen dosya türü, ISO dosyası olarak adlandırılmaktadır. Sanal Disk Görüntüsü olarak da ifade edilen bu dosya türüne dosya arşiv biçimi de denmektedir.

ISO dosyası ne işe yarar?

Sanal disk üzerine yazdırılıp sıkıştırılarak meydana getirilen ISO dosyaları özellikle program ya da oyun yükleme işlemlerinde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu dosyaların kullanıcılar için çeşitli faydaları vardır. Bu faydalardan biri boyutu fazla olan dosyaların küçültülerek sanal disk içerisinde saklanmasıdır. Bu özelliği sayesinde kullanıcılar boyutu büyük olan verileri küçülterek depolama alanlarına kolay bir şekilde arşivleyebilir. ISO dosyası aynı zamanda fiziksel olarak mevcut olmayan bir disk dosyası olarak da tabir edilmektedir.

ISO dosyası neden kullanılır?

ISO dosyası genellikle boyutu büyük olan belgeleri küçültmek için kullanılan ve bu işlemi de sanal disk üzerinden yapan önemli bir arşiv biçimi dosyasıdır. Bu dosya şekli yaygın olarak veri gönderimlerinde, program kurulumlarında, disk kopyalamada ve veri yedekleme gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Bu dosya türünün kullanılmasının ana sebebi ise boyutu büyük olan program, belge veya yazılımların internet üzerinden dağıtılmasıdır. Ayrıca disk bünyesindeki bilgilerin görüntüsünü meydana getirdiğinden disk görüntüsü olarak da kullanılır.