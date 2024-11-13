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ISO dosyası nedir, ne işe yarar? ISO dosyası neden kullanılır?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
11.11.2024 18:35
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Günümüzde dijital platformlarda kullanılan çeşitli dosya türleri bulunmaktadır. Her bir dosya türünün kendine has işleyiş biçimi vardır. Bu dosya çeşitlerinden biri de ISO dosyasıdır. Eski zamanlarda verileri saklamak ve depolamak için DVD veya CD gibi araçlar kullanılmaktaydı. Şimdi ise bu araçların yerine depolama hizmeti sunan sanal diskler kullanılmaktadır. Tam da bu noktada kullanıcıların karşısına ISO dosyası kavramı çıkmaktadır. Peki, ISO dosyası nedir, ne işe yarar ve neden kullanılır?

ISO dosyası nedir, ne işe yarar? ISO dosyası neden kullanılır?

İçindekiler

  • ISO dosyası nedir?
  • ISO dosyası ne işe yarar?
  • ISO dosyası neden kullanılır?

Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yeniliklerle beraber pek çok önemli veri sanal disk denilen depolama alanlarında saklanmaktadır. Sanal makine veya sanal sürücü olarak da tabir denilen bu disklerde ISO denilen bir dosya formatı kullanılmaktadır. Bu noktada kullanıcıların aklına "ISO dosyası nerelerde kullanılır?" konusu gelebilmektedir. Bu dosya biçiminin kullanıldığı birçok farklı alan vardır. Ayrıca bu dosyalar çeşitli işletim sistemine sahip cihazlarda da karşımıza çıkabilmektedir.

ISO dosyası nedir?

Dijital ortamlarda kullanıcılar tarafından tercih edilen birçok farklı dosya biçimi mevcuttur. Bu dosya formatlarından biri ISO olarak bilinen dosya türüdür. Türkçe'de denk ve eşit manasını taşıyan bu dosyanın pek çok farklı işlevi vardır. DVD veya CD gibi araçlar bünyesinde yer alan dosyaların sanal makine içine eklenmesiyle meydana getirilen dosya türü, ISO dosyası olarak adlandırılmaktadır. Sanal Disk Görüntüsü olarak da ifade edilen bu dosya türüne dosya arşiv biçimi de denmektedir.

ISO dosyası ne işe yarar?

Sanal disk üzerine yazdırılıp sıkıştırılarak meydana getirilen ISO dosyaları özellikle program ya da oyun yükleme işlemlerinde daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bu dosyaların kullanıcılar için çeşitli faydaları vardır. Bu faydalardan biri boyutu fazla olan dosyaların küçültülerek sanal disk içerisinde saklanmasıdır. Bu özelliği sayesinde kullanıcılar boyutu büyük olan verileri küçülterek depolama alanlarına kolay bir şekilde arşivleyebilir. ISO dosyası aynı zamanda fiziksel olarak mevcut olmayan bir disk dosyası olarak da tabir edilmektedir.

ISO dosyası neden kullanılır?

ISO dosyası genellikle boyutu büyük olan belgeleri küçültmek için kullanılan ve bu işlemi de sanal disk üzerinden yapan önemli bir arşiv biçimi dosyasıdır. Bu dosya şekli yaygın olarak veri gönderimlerinde, program kurulumlarında, disk kopyalamada ve veri yedekleme gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Bu dosya türünün kullanılmasının ana sebebi ise boyutu büyük olan program, belge veya yazılımların internet üzerinden dağıtılmasıdır. Ayrıca disk bünyesindeki bilgilerin görüntüsünü meydana getirdiğinden disk görüntüsü olarak da kullanılır.

ISO dosyası nasıl açılır? Nasıl oluşturulur, çalıştırılır, kurulur? ISO dosyası nasıl açılır? Nasıl oluşturulur, çalıştırılır, kurulur?
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teknoloji
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