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İspanya başbakanı Pedro Sanchez önce siyahi bir kadınla tokalaştı! Sonraki hareketi ise olay oldu

05.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin başkenti Madrid sokaklarında yürüdüğü sırada halkın içine karıştı. İnsanların arasında güleryüzlü bir şekilde geçen başbakan Sanchez’i o anlarda kameralarda çekiyordu. İspanya başbakanı halkla tokalaşırken yaptığı hareket ile tepkilerin odağı oldu.

İspanya başbakanı Pedro Sanchez’in başkent Madrid’teki sokak gezisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki halkla bir araya gelen Sanchez, siyahi bir kadınla gülümseyerek el sıkıştıktan sonra arkasını dönerek ellerini silkti. Pedro Sanchez'in bu hareketi uluslararası basında büyük tepkiye neden oldu.

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TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

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İspanya başbakanı Pedro Sanchez’in hareketi özellikle insan hakları savunucularının tepkisiyle karşılaştı. Bu hareketin ırkçılığı tetikleyebileceğini dile getiren insan hakları savunucuları daha sonraki dönemde ülkede büyük problemlerin çıkabileceğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Madrid İspanya
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