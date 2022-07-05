İspanya başbakanı Pedro Sanchez önce siyahi bir kadınla tokalaştı! Sonraki hareketi ise olay oldu

İspanya başbakanı Pedro Sanchez’in başkent Madrid’teki sokak gezisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki halkla bir araya gelen Sanchez, siyahi bir kadınla gülümseyerek el sıkıştıktan sonra arkasını dönerek ellerini silkti. Pedro Sanchez'in bu hareketi uluslararası basında büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

İspanya başbakanı Pedro Sanchez’in hareketi özellikle insan hakları savunucularının tepkisiyle karşılaştı. Bu hareketin ırkçılığı tetikleyebileceğini dile getiren insan hakları savunucuları daha sonraki dönemde ülkede büyük problemlerin çıkabileceğine işaret etti.



