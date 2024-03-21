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    4. Üstsüz spor yapan erkekleri kaydederek paylaştı! "Tüm kadınları erkek arkadaşları olmadan buraya bekliyorum" dedi... Tepki çekti

    Üstsüz spor yapan erkekleri kaydederek paylaştı! "Tüm kadınları erkek arkadaşları olmadan buraya bekliyorum" dedi... Tepki çekti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.03.2024 15:20
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    TikTok'ta 'annacwoodring' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Anna Woodring isimli bir kadın spor sahasında bir arkadaşıyla oyun oynadığı sırada yandaki korta gözü takıldı. Yan tarafta bir grup erkeğin üstsüz bir şekilde spor yaptığını gören genç kadın paylaşımına, "Tüm kadınları erkek arkadaşları olmadan buraya bekliyorum" notunu ekleyince tepkilerin odağına yerleşti.

    TikTok'ta 'annacwoodring' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Anna Woodring isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde çekilen bir videosunda spor sahasında üstsüz bir şekilde spor yapan bir grup erkeği gördü.

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    Erkeklerin hiçbir şeyden habersiz şekilde spor yaptıkları anları kaydeden genç kadın gönderisine, "Tüm kadınları erkek arkadaşları olmadan buraya bekliyorum" dedi.

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    Genç kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kullanıcılar tarafından taciz olarak yorumlanarak tepkiyle karşılandı.

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