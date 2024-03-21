Üstsüz spor yapan erkekleri kaydederek paylaştı! "Tüm kadınları erkek arkadaşları olmadan buraya bekliyorum" dedi... Tepki çekti

TikTok'ta 'annacwoodring' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Anna Woodring isimli bir kadın Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde çekilen bir videosunda spor sahasında üstsüz bir şekilde spor yapan bir grup erkeği gördü.

Erkeklerin hiçbir şeyden habersiz şekilde spor yaptıkları anları kaydeden genç kadın gönderisine, "Tüm kadınları erkek arkadaşları olmadan buraya bekliyorum" dedi.

Genç kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kullanıcılar tarafından taciz olarak yorumlanarak tepkiyle karşılandı.