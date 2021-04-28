İspanya'da taraftarlar aşırı sağcı liderlerin gittiği stadı 'temizledi'

İspanya ikinci liginde iki gün önce oynanan Rayo Vallecano - Albacete maçını, ırkçı görüşleri sebebiyle tepki geçen Vox partisinin liderleri Alvaro Jimenez ve Manuel Fuster tribünde izledi.

Kulübün sahibi Raul Martin Presa’nın aşırı sağcı liderleri tesise davet ederek tarihlerini lekelediğini belirten taraftarlar, ertesi gün 'bu lekeyi temizlemek için' stadı baştan aşağı yıkadı.

???????? Aficionados del @RayoVallecano acuden al Estadio de Vallecas a “limpiar las instalaciones” tras la visita de Santiago Abascal y Rocio Monasterio, líderes de VOX, para ver el #RayoAlbacete



???? @josedpalacio pic.twitter.com/s9Aw0e2oti — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 27, 2021

Football Espana'nın haberinde taraftarların 'stadı faşizmden arındırmak için dezenfekte ettikleri' belirtildi.

