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İspanya'da taraftarlar aşırı sağcı liderlerin gittiği stadı 'temizledi'

28.04.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da muhalif duruşuyla bilinen Rayo Vallecano taraftarları, aşırı sağcı Vox partisi liderlerinin maç izlemeye gelmelerinin ardından, stadı 'faşizmden arındırmak için dezenfekte etti'.

İspanya'da taraftarlar aşırı sağcı liderlerin gittiği stadı 'temizledi'

İspanya ikinci liginde iki gün önce oynanan Rayo Vallecano - Albacete maçını, ırkçı görüşleri sebebiyle tepki geçen Vox partisinin liderleri Alvaro Jimenez ve Manuel Fuster tribünde izledi.

Kulübün sahibi Raul Martin Presa’nın aşırı sağcı liderleri tesise davet ederek tarihlerini lekelediğini belirten taraftarlar, ertesi gün 'bu lekeyi temizlemek için' stadı baştan aşağı yıkadı.

Football Espana'nın haberinde taraftarların 'stadı faşizmden arındırmak için dezenfekte ettikleri' belirtildi.

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