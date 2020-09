İspanya'da geçen bir Kore dizisi: Memories of The Alhambra konusu

2018'de yayınlanmaya başlayan Memories of the Alhambra dizisinin İspanya'da başlayıp Güney Kore'ye uzanan olay örgüsü izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yönetmen koltuğunda Stranger, Watcher ve Record of Youth gibi yapımlarla tanınan Ahn Gil Ho oturuyor. Konu akıcı bir tempoyla ele alınıyor ve sürükleyiciliğiyle öne çıkan dizi izleyicilere de olayların bir parçası oldukları hissini vermeyi başarıyor. Dizinin senaryosu ise Soonpoong Clinic ve Why Can't We Stop Them gibi yapımlarla ünlü olan Song Jae-Jung'a ait. İzleyicinin alıştığı senaryo kalıplarından oldukça uzak içerikler üreten Song Jae-Jung, bu dizide de Alhambra Sarayı'yla ilgili bir artırılmış gerçeklik oyununun yaratıcısını arayan insanları anlatıyor. Gizemleri çözmeyi seven, aynı zamanda romantizmden de hoşlanan izleyiciler için Memories of The Alhambra konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları inceledik. Memories of the Alhambra Dizisi Konusu Memories of the Alhambra konusu; romantizmi, gizemleri ve fantastik ögeleri bir artırılmış gerçeklik oyunu etrafında birleştiriyor. Dizinin baş karakteri olan Yoo Jin-Woo, sanal gerçeklik teknolojileri hakkında da bilgisi olan bir mühendis ve bir yatırım şirketinin CEO'su. Bir gün olay yaratacak kadar yenilikçi ve yaratıcı bir artırılmış gerçeklik oyunu hakkında bir e-mail alıyor. Orta Çağ'da Alhambra Sarayı'nda geçen ve savaş temalı bu oyunun yaratıcısı ise henüz reşit bile olmayan gizemli bir genç.

Yoo Jin-Woo bu genci bulabilmek için İspanya'nın Granada şehrine kadar gidiyor. Ancak oyunun yaratıcısını bulamıyor ve kaldığı pansiyonun sahibi olan Jung Hee-Joo ile oyunun ve yaratıcısının gizemini çözmeye çalışıyor. Macera peşinde koşarken karmaşık olaylar yaşayan ikili, gerçek dünya ve oyunun sanal dünyası arasındaki sınırları yitirmeye başlıyor. Yaratıcı konusunu ve sürekli yeni sürprizler yaratan olay örgüsünü sağlam bir romantik öyküyle destekleyen Memories of the Alhambra'yı sakın kaçırmayın. Memories of the Alhambra Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Memories of the Alhambra dizisi klasik Güney Kore dramalarından oldukça farklı bir çizgide duruyor. Memories of the Alhambra, en çok kalbe hitap etmesi ve izleyicinin duygularını harekete geçirmesiyle bilinen Güney Kore dizilerinin aksine seyircinin daha çok aklına hitap ediyor. Dizi, tıpkı anlattığı artırılmış gerçeklik oyunu gibi, izleyiciyi de gizemlerin bir parçası haline getiriyor ve onlara sürekli yeni teoriler ürettiriyor. Yine de diziyi bir nebze de olsa Güney Kore dramalarına yakınlaştıran önemli etkenler var; karakterler ve oyuncular. Bu dizide çoğu macera yapımında olduğu gibi gerçek hayatını görmediğimiz, tek işi gizemleri çözmek olan karakterler yok. Çok boyutlu karakterlerin yaşadığı aşkı da, korkuyu da izleyiciye başarıyla yansıtan oyuncular dizinin kalitesini artırıyor. Sizin için Memories of the Alhambra oyuncuları ve karakterleri hakkında kısa bir liste hazırladık.

Yoo Jin-Woo (Hyun-Bin) Yoo Jin-Woo zeki, maceracı, hırslı ve korkusuz bir mühendis. Mühendislik alanında doktora yapan ve oyun geliştirme konusunda deneyim sahibi olan Yoo Jin-Woo, aynı zamanda bir yatırım şirketinin CEO'su. Ancak işteki başarısını özel hayatında gösterememiş. İki kez evlenip boşanan Yoo Jin-Woo'nun ilk eşi onu en yakın arkadaşıyla aldatmış, ikinci eşi ise sadece parası için onunla beraber olmuş. Bu ihanetlerin üstesinden çok çalışarak gelmeye çalışan Yoo Jin-Woo'ya bir gün gizemli bir e-mail geliyor. Oyun piyasasında devrim yaratacak kadar başarılı bir artırılmış gerçeklik oyununun yaratıcısından gelen e-mailin peşinden Granada'ya kadar gitse de bir sonuç alamıyor. Granada'da kaldığı pansiyonun sahibine olayları anlattıktan sonra oyunun gizemini onunla beraber çözmeye çalışıyor ve giderek ona aşık oluyor. My Lovely Sam Soon ile çıkış yakalayan Hyun-Bin Memories of The Alhambra ve Crash Landing On You dizileriyle 2018'de kariyerinin zirvesine çıktı. Jung Hee-Joo (Park Shin-Hye) Jung Hee-Jo, klasik gitar çalma hayallerinin peşinden İspanya'ya gelen genç bir kadın. Ancak İspanya'ya gelmesinin üzerinden çok da zaman geçmeden ailesini kaybediyor ve para kazanmaya başlaması gerekiyor. Bu yüzden Granada şehrinde küçük bir pansiyon işletmeye başlıyor. Sanata olan yeteneği finansta olmadığı için pansiyonu işletmekte sıkıntı yaşayan Jung Hee-Joo, Yoo Jin-Woo ile tanıştıktan sonra Alhambra Sarayı'nı konu alan oyunun ve yaratıcısının gizemini çözmek için ona katılıyor. Zor günler geçiren Jung Hee-Joo giderek Yoo Jin-Woo'ya bağlanmaya başlıyor.

Güney Koreli model, şarkıcı ve oyuncu Park Shin-Hye, The Heirs ve Doctors yapımlarıyla tanındıktan sonra Memories of Alhambra'da ilk ciddi sınavını verdi ve performansı takdirle karşılandı. 2020'de ise Call ve #Saraitda yapımlarında rol aldı. Jung Sae-Joo (Park Chanyeol) Alhambra Sarayı'nda geçen artırılmış gerçeklik oyununu tasarlayan Jung Sae-Joo, kendi küçük dünyasında yaşayan bir dahi. Ailesiyle bile güç bela iletişim kuran Jung Sae-Joo, Yoo Jin-Woo'ya oyununu satmak için haber gönderse de ortadan kayboluyor ve dizinin asıl gizemini başlatıyor. Park Chanyeol aslında Güney Koreli ünlü bir rapçi. Dizinin en kilit karakterini başarıyla canlandıran Chanyeol, oyunculuktaki iddiasını da göstermiş oldu. Cha Hyung-Seok (Park Hoon) Cha Hyung-Seok, Yoo Jin-Woo'nun üniversiteden arkadaşı, iş ortağı ve en yakın dostu. Rekabetçi bir yapıya ve yüksek bir egoya sahip olan Cha Hyung-Seok, yaşadıkları bir anlaşmazlıktan sonra Yoo Jin-Woo'ya ihanet ediyor. Yoo Jin-Woo'nun eşiyle beraber olan ve sonrasında onunla evlenen Cha Hyung-Seok, Yoo Jin-Woo'nun en büyük düşmanı haline geliyor.