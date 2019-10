Isparta’da kabak hasadı başladı

Isparta’da sezonda yaklaşık bin ton üretim yapılan Büyükgökçeli köyünde kabak hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bölgede uzun yıllardır kabak ve havuç yetiştiğini, fakat bunların marka haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Köy muhtarı Selçuk Öztürk ise, "Kaliteli kabağımız var ama pazarlama konusunda eksiğimiz var. Pazar ve pazarlama aşamasını aştıktan sonra ilerleyen yıllarda sahip olduğumuz kabak ve şeftali gibi marka ürünlerin tanıtımını ilerleyen yıllarda yapmak istiyoruz. Bu olay festivale dönüşecek” diye konuştu..

ISPARTA'NIN TOPRAĞINDAN BEREKET FIŞKIRIYOR

Isparta’nın gül, lavanta ve elma başta olmak üzere, hemen her çeşit ürün üretiminde Türkiye ve dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çeken Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk yaptığı açıklamada, "Isparta’mız bir tarım memleketi. Çiftçilerimizin sayesinde, her tarafından Cenab-ı Allah’ın da verdiği bereket fışkırıyor çok şükür, bin şükür. Köyümüzde kabak üretimi yapıyoruz. Yaklaşık olarak, sezonda bin ton üretimimiz var. Üretilen bu ürün, özellikle Antalya’daki büyük otellere, lokantalara, pazarlara, ayrıca bebek maması fabrikalarına gidiyor. Tabii ki, ilimizde bir ürün deseni olması lazım, kabak da desenin bir parçası” dedi.