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İsrail Bella Hadid'i hedef aldı: Yazıklar olsun!

17.05.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid'in İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail tarafından hedef alındı.

İsrail Bella Hadid'i hedef aldı: Yazıklar olsun!

Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı ve sosyal medyadan birçok paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu.

Bella Hadid boynuna puşisini geçirip Filistin eylemine gittiBella Hadid boynuna puşisini geçirip Filistin eylemine gitti

İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.

Ekran Alıntısı

Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Denize dökmek mi? Yok olacaksınız. o bebekleri masumları katlettiğinizi unutmayacagız. Bella Hadid susanların sesi sadece.
İnsanlı sorunu demiş insanların katili
Sonunuz nasıl olur bilmem ama cehennemin dibine gideceğiniz kesin.

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