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İsrail'de dünyaya gelen yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı! Birbirlerine ilk kez baktılar

07.09.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de 2020 yılının ağustos ayında doğan yapışık ikiz kız kardeşler hem ülke hem de dünya gündemine girdi. İsrail'de başlarının arkasından birbirlerine yapışık olarak dünyaya gelen ikiz kız kardeşler, milyonda bir gerçekleştirilen bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. İkizler bir yıldır her an birlikte nefes alıp vermiş olsalar da birbirlerini ilk defa gördü.

İsrail'de dünyaya gelen yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı! Birbirlerine ilk kez baktılar

Kafalarının arkasından birbirlerine yapışık olarak dünyaya gelen ikiz kız bebekler, nadir gerçekleşen bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Beersheba kentindeki Soroka Tıp Merkezinde geçen hafta yapılan 12 saatlik operasyon sonucu mutlu sona ulaşıldı.

Operasyona, İsrail’den ve tüm dünyadan onlarca uzman katıldı. İsmi açıklanmayan kız bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARTIK TEK BAŞLARINA NEFES ALABİLİYORLAR

Hastanenin plastik cerrahi bölümünün başkanı Eldad Silberstein, İsrail’in Channel 12 televizyonuna verdiği demeçte, “Onlar tek başlarına nefes alabiliyor ve artık tek başlarına yemek yiyebiliyorlar” dedi.

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İkiz kardeşlerin bu operasyon sonrasında tamamen sağlıklı ve normal bir hayat sürecekleri ifade edildi.

Dünya çapında sadece 20 kez gerçekleştirilen operasyon, İsrail’de ilk kez gerçekleştirildi.

DERİ NAKLİ YAPILDI

Ameliyattan aylar önce başlarının arasına şişirebilir silikon torbalar yerleştirilen bebeklerin başlarındaki deri bu sayede zaman içinde esnedi. Ameliyat sonrasında kafatasları yeniden yapılandırılınca kardeşlere deri nakli de yapıldı. Aynı zamanda ikizlerin 3 boyutlu modellendirmelerinden de ameliyat esnasında faydalanıldı.

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İsrail
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