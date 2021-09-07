İsrail'de dünyaya gelen yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı! Birbirlerine ilk kez baktılar

Kafalarının arkasından birbirlerine yapışık olarak dünyaya gelen ikiz kız bebekler, nadir gerçekleşen bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Beersheba kentindeki Soroka Tıp Merkezinde geçen hafta yapılan 12 saatlik operasyon sonucu mutlu sona ulaşıldı.

Operasyona, İsrail’den ve tüm dünyadan onlarca uzman katıldı. İsmi açıklanmayan kız bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARTIK TEK BAŞLARINA NEFES ALABİLİYORLAR

Hastanenin plastik cerrahi bölümünün başkanı Eldad Silberstein, İsrail’in Channel 12 televizyonuna verdiği demeçte, “Onlar tek başlarına nefes alabiliyor ve artık tek başlarına yemek yiyebiliyorlar” dedi.

İkiz kardeşlerin bu operasyon sonrasında tamamen sağlıklı ve normal bir hayat sürecekleri ifade edildi.

Dünya çapında sadece 20 kez gerçekleştirilen operasyon, İsrail’de ilk kez gerçekleştirildi.

DERİ NAKLİ YAPILDI

Ameliyattan aylar önce başlarının arasına şişirebilir silikon torbalar yerleştirilen bebeklerin başlarındaki deri bu sayede zaman içinde esnedi. Ameliyat sonrasında kafatasları yeniden yapılandırılınca kardeşlere deri nakli de yapıldı. Aynı zamanda ikizlerin 3 boyutlu modellendirmelerinden de ameliyat esnasında faydalanıldı.

