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İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

27.03.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi. Sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"TERÖR SALDIRISINI ÖNLEMEYİ BAŞARDI"

Öte yandan İsrail Polisi Sözcüsü Eli Levy, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Neyse ki polislerimiz saldırganları etkisiz hale getirmeyi ve daha büyük bir terör saldırısını önlemeyi başardı." dedi.

Açıklamada, saldırganların kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. (AA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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