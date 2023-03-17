İsrail’deki bir şantiyede kaza anlarında ilginç görüntüler ortaya çıktı! Üç dilde seslendi, ardından Türkçe küfür etti

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir şantiyede çekilen görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Bir bina inşaatı sırasında üst katların yapımında gerçekleşen kaza anları ilginç görüntülere ev sahipliği yaptı. Vinç operatörü binaya eklenecek demirleri üst kata çıkartmaya çalıştığı sırada hatalı manevralar yapmaya başladı. Bunun üzerine bir işçi vinç operatörünü İbranice, İngilizce ve Türkçe olarak uyardı.

SESİNİ BİR TÜRLÜ DUYURAMADI

Vinç operatörüne sesini bir türlü duyurmayı başaramayan işçi onlarca metre yüksekten demir parçalarının düşmesi üzerine büyük bir panik yaşadı. Panik anlarında işçinin Türkçe küfür ettiği duyuldu. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.