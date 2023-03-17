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İsrail’deki bir şantiyede kaza anlarında ilginç görüntüler ortaya çıktı! Üç dilde seslendi, ardından Türkçe küfür etti

17.03.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir şantiyede ilginç anlar yaşandı. Bir inşaat sırasında yaşanan kaza saniye saniye cep telefonuna kaydedilirken işçinin 3 farklı dilde konuşarak arkadaşlarını uyarmaya çalıştığı görüldü. Kazayı durdurmayı başaramayan işçi bozuk bir aksanla Türkçe küfür etti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki bir şantiyede çekilen görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Bir bina inşaatı sırasında üst katların yapımında gerçekleşen kaza anları ilginç görüntülere ev sahipliği yaptı. Vinç operatörü binaya eklenecek demirleri üst kata çıkartmaya çalıştığı sırada hatalı manevralar yapmaya başladı. Bunun üzerine bir işçi vinç operatörünü İbranice, İngilizce ve Türkçe olarak uyardı.

SESİNİ BİR TÜRLÜ DUYURAMADI

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Vinç operatörüne sesini bir türlü duyurmayı başaramayan işçi onlarca metre yüksekten demir parçalarının düşmesi üzerine büyük bir panik yaşadı. Panik anlarında işçinin Türkçe küfür ettiği duyuldu. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Küfür İnşaat

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