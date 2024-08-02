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  4. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan bir skandal paylaşım daha! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan bir skandal paylaşım daha! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

02.08.2024 20:34
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye ile ilgili skandal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Türkçe, İngilizce ve İbranice olarak 3 dilde paylaşım yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Katz, "Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." dedi. Katz, tepki çeken paylaşımının en altında İmamoğlu'nu da etiketledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan bir skandal paylaşım daha! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" diyerek verdiği gözdağının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz skandal bir paylaşıma imza atmıştı. Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.

3 DİLDE SKANDAL PAYLAŞIM

Katz daha sonra ise "diplomatlara bütün NATO üyeleriyle acilen temasa geçilerek Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması için" çağrıda bulunduğunu açıklamıştı. Türkiye karşıtı söylemlerine devam eden Katz, bu defa Türkçe, İngilizce ve İbranice olarak 3 dilde paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabını etiketleyen Katz paylaşımında "Tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor. Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." ifadelerini kullandı. Katz, paylaşımın sonunda ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabını da etiketledi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İsrail
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