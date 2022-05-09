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İsrail gazetesinden Türkiye'ye karşı algı operasyonu! Taliban'ın burka kararı haberinde Türk bayraklı fotoğraf...

09.05.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapan İsrail gazetesi The Jerusalem Post'un haberinde kullandığı görsel tepki çekti. The Jerusalem Post'un Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban'ın burka kararını duyurduğu haberinde Türk bayraklı görsele yer vermesi "Uluslararası basın yine Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapıyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

İsrail gazetesinden Türkiye'ye karşı algı operasyonu! Taliban'ın burka kararı haberinde Türk bayraklı fotoğraf...

Afganistan'da kontrolü elinde bulunduran Taliban, ülkedeki kadınlarla ilgili yeni bir karar aldı. Taliban'ın aldığı karara göre Afgan kadınların yeniden yüzlerini örtmesi gerektiğine hükmedildi. Söz konusu haberi okuyucularına aktaran İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise haberinde Türkiye karşı algı operasyonu yapmaya çalıştı.

BURKA HABERİNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Gelişmeyi, "Taliban dini lideri kadınlara toplum içinde burka giymelerini emretti" başlığıyla aktaran İsrail basınından The Jerusalem Post gazetesinin haberindeki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Kararın Türkiye ile ilgili olmamasına rağmen Taliban haberinin fotoğrafında Türk bayrağı ayrıntısı göze çarptı.

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HAPİS VE İŞTEN KOVULMA CEZASI

Bir kadının babasının veya en yakın erkek akrabasının denetleneceği, kadının evin dışında yüzünü örtmemesi halinde ilgili erkeklerin hapse atılacağı veya devlet işlerinden kovulacağı kaydedildi. Haberde, "Afganistan'daki kadınların çoğu dini nedenlerle başörtüsü takıyor. Kabil gibi kentsel alanlarda pek çok kadın yüzlerini kapatmıyor" denildi.

SERT YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Aynı haberde ABD ve diğer ülkelerin Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesi sonrası Afganistan'a kalkınma yardımını kestiği ve bu ülkenin bankacılık sistemine sert yaptırımlar uyguladığı notuna da yer verildi.

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TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OPERASYONU

Gelişme aktarılırken Türk bayrağı ayrıntısının kullanılması, "Uluslararası basın yine Türkiye'ye karşı algı operasyonu yapıyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İsrail Taliban
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