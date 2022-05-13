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İsrail'in 'Batı Şeria' kararına Ankara'dan kınama!

13.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'den yine tepki çeken bir karar geldi. İsrail hükümeti Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onayladı. Söz konusu karara Türkiye sert tepki gösterdi.

İsrail'in 'Batı Şeria' kararına Ankara'dan kınama!

İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasına Ankara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararı kınadığını açıkladı.

İSRAİL GAZETESİ: CENİN KENTİNDE BİR İSRAİL ASKERİ AĞIR YARALANDI

Öte yandan İsrail güçlerinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail askerleri, İslami Cihad Hareketi'ne bağlı bir aktivisti gözaltına aldı ve bölgedeki "askeri operasyon sona erdi."

Haberde ayrıca, Cenin kentinde bir İsrail askerinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İsrail ordusundan haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ordu güçleri, 11 Mayıs'ta Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bu sabah yine baskın düzenlemişti.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşatan İsrail güçleri ile silahlı bazı Filistinliler arasında çıkan çatışmada 2'si ağır 13 kişi yaralanmıştı.

"İçeride aranan şahsın bulunduğunu" iddia ettiği bir eve roketatar ateşleyen İsrail askerleri, evin yıkım işlemi gerçekleştikten sonra bölgeden çekilmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail polisi ayrıca Ebu Akile'nin öğleden sonra düzenlenen cenaze töreninde, naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermemiş, cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
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