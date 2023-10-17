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Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar İsrail saldırısını protesto ediyor!

17.10.2023 23:18 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırı sonrası yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Katliam gibi saldırıya tepki gösteren vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi. Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde de protesto eylemi yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar İsrail saldırısını protesto ediyor!

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, Beşiktaş'taki konsolosluk binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

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"KATİL İSRAİL FİLİSTİN'DEN DEFOL"

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarken zaman zaman tekbir de getiriyor.

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PROTESTOYA POLİS ENGELİ!

Vatandaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto eylemi yaptı.

Ankara'da Filistin destekçileri, 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği konutu önünde bir araya geldi. Kalabalığın artması sonrası konuta yürümek isteyen gruba polis engel oldu.

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