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İsrailli aşırı sağcı bakan, ateşkesi hazmedemedi! Skandal çağrı: Gazze Şeridi'ni işgal edin

19.01.2025 16:45
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Dünya bugün İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesi konuşurken, İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin skandal bir açıklamada yaptı. Ateşkesi hazmedemeyen bakan, "İsrail’in Gazze'yi işgal etmesi ve geçici bir askeri hükümet kurması gerekiyor. Çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolu yok" dedi.

İsrailli aşırı sağcı bakan, ateşkesi hazmedemedi! Skandal çağrı: Gazze Şeridi'ni işgal edin

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanlardan tepkiler devam ediyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ile Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf’un Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa etmesinin ardından aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich açıklama yaptı.

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SKANDAL 'İŞGAL' ÇAĞRISI

İsrail'i Gazze Şeridi'ni işgal etmeye ve askeri bir hükümet kurmaya çağıran Smotrich, “Çünkü Hamas'ı yenmenin başka yolu yok” dedi.

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"SAVAŞMAYA GERİ DÖNMEZSE HÜKÜMETİ DEVİRECEĞİM"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi strateji konusunda zayıf olmakla suçlayan Smotrich, “Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemize ve yönetmemize yol açacak şekilde savaşmaya geri dönmezse hükümeti devireceğim. Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına ‘Bu benim politikam; bunu uygulamazsan evine git’ derdim” ifadelerini kullandı. Smotrich, İsrail'in Gazze’de insani yardım sağlama görevini üstlenmesi gerektiğini vurguladı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bakan İsrail ateşkes
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