Issız Adam Cemal Hünal yepyeni bir projeyle dönüyor!

Çağan Irmak imzalı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal, yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu, Klan Film tarafından çekilecek Dost Kazığı isimli filmde rol alacak. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çekimlere başlanan filmde ayrıca Müjde Uzman, Ruhi Sarı, Açelya Elmas gibi isimler rol alıyor.

Filmin yönetmenliğini Umutsuz Ev Kadınları, Güllerin Savaşı, Benim Tatlı Yalanım, Tatlı İntikam gibi başarılı projelere imza atan Barış Erçetin üstleniyor. Senaryosu ise Cafer Can Kara’ya ait.

DOST KAZIĞI HAKKINDA

Dost Kazığı, balayına giden bir çiftin bu sırada bir yanlış anlaşılmadan dolayı ayrılmaya karar veren arkadaşlarını barıştırmaya çalışırken yaşadıklarını konu ediyor. Cemal Hünal filmde, Cenk karakterini canlandıracak.

Çekimleri üç hafta sürecek olan filmin ekim ayında vizyona gireceği belirtiliyor.

Çağan Irmak’ın yönettiği, bir döneme damgasını vuran Issız Adam filmindeki rolüyle adını duyuran Cemal Hünal, Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Tatar Ramazan, Tozkoparan gibi dizilerde rol almıştı. Hünal son olarak Sadakatsiz dizisine birkaç bölüm konuk oyuncu olarak katılmıştı. Cemal Hünal, Survivor Türkiye 2021 yarışmacıları arasında da yer aldı.

