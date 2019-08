İştah kontrolü sağlayan armut zayıflamaya yardımcı oluyor

Çözünür posa da içeren armudun, içinde bulunan pektin sayesinde kolesterolün düşmesini yardımcı olduğunu aktaran Öner, "Kalp damar hastalıkları ve kolon kanserine karşı koruyucudur. Potasyum, C vitamini, K vitamini, fenolik bileşikler, folik asit, bakır manganez, magnezyum içerir. Potasyum içeren meyve ve sebzeler vücudun su dengesine olumlu bir etki sağlar ve tansiyonu düşürücü özelliği vardır." bilgisini verdi.

Öner, üzümün, zengin potasyum ve fosfor kaynağı olan çok vitaminli bir meyve olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

Üzüm, yüksek tansiyon riskini azaltmaya oldukça yardımcı olabilmektedir. 12-15 adet üzümün gün içinde tüketimi yeterlidir. Muz, yüksek miktarda potasyum içerir. B6 vitamini, C vitamini ve magnezyum açısından da zengindir. Herhangi bir ara öğünde 1 adet muz tüketimi tansiyonun dengede kalmasına yardımcı olur. Greyfurt, yüksek tansiyonun engellenmesinde yararlı olan başka bir meyvedir. Meyvedeki vitamin içeriği kan damarlarını dengelemeye yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde içerdiği flavonodil maddeler kanserojen hücrelerin sayısını azaltır ve kolon kanserine yakalanma oranını düşürür.

Çilek, yüksek oranda C vitamini bulunduğu gibi yüksek tansiyonu düşüren maddeler içerir. Bulundurduğu A, C, B6 ve B12 vitaminleri sayesinde hem vitamin deposu hem de çok güçlü antioksidandır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur. Damar tıkanıklığını önler ve kolesterolü düşürür. Ananas, potasyum kaynağı olduğu için vücuttaki sodyum oranını ve yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcıdır. İçerdiği C vitamini sayesinde vücuttaki serbest radikalleri atar. Zengin bir antioksidan olan ananas bu sayede kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer."