İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 25 ocak bugün için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) bekleniyor. Akşam saatlerinde Kıyı Ege’den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Balıkesir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu KONYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu