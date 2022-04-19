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İstanbul’a su sağlayan barajlar taştı! Kazandere ve Pabuçdere barajlarında şaşırtan görüntüler…

19.04.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışlı geçen günlerin ardından İstanbul’a su sağlayan barajlar taştı. Kazandere ve Pabuçdere barajlarının taşması sonucunda tarım arazileri sular altında kalırken taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı balıkçı barınakları da zarar gördü.

İstanbul’a su sağlayan barajlar taştı! Kazandere ve Pabuçdere barajlarında şaşırtan görüntüler…

Kırklareli’nin Vize ilçesinde ulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının taşması sonucu bölgedeki tarım arazileri ile balıkçı barınağı sular altında kaldı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarında bulunan ve İstanbul’un Trakya’dan su ihtiyacı karşılayan barajlardan Kazandere ve Pabuçdere barajları tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz şekilde dere yatağına akmaya başladı. Dere yatağından taşan suların geçtiği bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken, 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy beldesinde bulunan balıkçı barağında bazı tekneler yan yattı. Taşkın nedeniyle bölgeye AFAD, DSİ ve Kıyıköy Belediyesi’ne ait ekipler sevk edildi.

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Kırklareli Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki dolu savakların açıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy beldesinde 17.04.2022 tarihinde başlayan yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır."

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Part Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bölgede incelemelerde bulundu.

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BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 88’İ BULDU

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan açıklamada 18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 87,86 olarak açıklanmıştı.


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