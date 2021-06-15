HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Ataşehir'de gasp! Sibel Koçan silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir'de gasp! Sibel Koçan silahlı saldırıda hayatını kaybetti

15.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de bir kadın, gaspçı olduğu belirtilen kişilerin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" dedi.

Ateşehir'deki korkunç olay sabah saatlerinde Küçükbakköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı.

İddialara göre holding çalışanı Sibel Koçan, para dolu çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, boş kovan ve araçta inceleme yaptı.

2

Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu.

Balıkesir'de dehşet! Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüBalıkesir'de dehşet! Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bakan Koca duyurdu! Sayı 35 milyon olduBakan Koca duyurdu! Sayı 35 milyon oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ataşehir silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.