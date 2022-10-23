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Son dakika: İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu! 144 yıl sonra...

23.10.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç Baro Başkanı seçildi. 9 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, Filiz Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu! 144 yıl sonra...

Son dakika haberi... İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri 7 bin 96 oy alan Filiz Saraç kazandı.

9 ADAY YARIŞTI

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının birinci oturumu dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulun ikinci gününde sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri için avukatlar Kongre merkezine geldi. Genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarıştı. Adaylar ve grupları şöyle; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarıştı.

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Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimleri 7 bin 96 oy alan Filiz Saraç kazandı. Saraç böylece 144 yıllık İstanbul Barosunun ilk kadın başkanı oldu. (İHA-DHA)

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