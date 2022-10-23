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Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Enginyurt sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

23.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday merak konusu oldu. Farklı farkı iddialar ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın adayının Ankara'da 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklanacağını duyurdu.

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Enginyurt sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

Haziran 2023'te yapılacak seçimler için partiler ve ittifaklar resmi takvim açıklanmadan şimdiden seçim maratonuna başladı. Seçimlere için en merak edilen konuların başında Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin çıkaracağı aday merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği adaylıkla ilgili olarak farklı farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

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ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: 5 MİLYON İNSANIN KATILACAĞI MİTİNGDE AÇIKLAYAĞIZ

Son olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Millet İttifakı'nda adaylık muamması! Akşener 'kazanacak aday' dedi, bir partiden de açıklama: Adayımız...Millet İttifakı'nda adaylık muamması! Akşener 'kazanacak aday' dedi, bir partiden de açıklama: Adayımız...

Enginyurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. KEMAL ATATÜRK emrinde olacaktır."


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Cemal Enginyurt Millet İttifakı

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