Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Enginyurt sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

Haziran 2023'te yapılacak seçimler için partiler ve ittifaklar resmi takvim açıklanmadan şimdiden seçim maratonuna başladı. Seçimlere için en merak edilen konuların başında Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin çıkaracağı aday merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği adaylıkla ilgili olarak farklı farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

ENGİNYURT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: 5 MİLYON İNSANIN KATILACAĞI MİTİNGDE AÇIKLAYAĞIZ

Son olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Enginyurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. KEMAL ATATÜRK emrinde olacaktır."



