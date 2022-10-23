Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Enginyurt sosyal medyadan duyurdu: 5 milyon kişinin katılacağı mitingde açıklayacağız

Haziran 2023'te yapılacak seçimler için partiler ve ittifaklar resmi takvim açıklanmadan şimdiden seçim maratonuna başladı. Seçimlere için en merak edilen konuların başında Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin çıkaracağı aday merak konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği adaylıkla ilgili olarak farklı farklı iddialar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Enginyurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. KEMAL ATATÜRK emrinde olacaktır."
MİLLET MASASININ CUMHURBAŞKANI ADAYINI :— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 23, 2022
Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız.
13. Cumhurbaşkanı,Çankaya yokuşunda,M. KEMAL ATATÜRK emrinde olacaktır.@kilicdarogluk @meral_aksener@DpGultekinUysal @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @T_Karamollaoglu