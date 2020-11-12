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İstanbul Boğazı'nda skandal korona partisi!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 11:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da teknede parti düzenleyerek boğaz turu yapan kişilerin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'na açılan bir teknede çekilen görüntülerde kişilerin maske takmadan ve sosyal mesafe kurallarına uymadan müzik eşliğinde dans edip halay çektiği görüldü. İşte pandemi kurallarının hiçe sayıldığı o eğlence...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, İstanbul Boğazı’na Kabataş iskelesinden dün saat 19.30 sıralarında açılan bir teknede akşam saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.

EĞLENCEDE GÖBEK ATIP HALAY ÇEKTİLER

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Teknede korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Eğlenceye katılanlar eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Eğlencede müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

TEKNEDE NARGİLE BİLE İÇTİLER

Çalışanların dahi maske takmadığı “korona eğlencesinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan teknede yasağa rağmen nargile içilmesi de dikkat çekti.

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