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  4. İstanbul çamura bulandı! Aracını gören oto yıkamacıya akın etti

İstanbul çamura bulandı! Aracını gören oto yıkamacıya akın etti

18.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı İstanbul'a ulaştı. Çamur yağan kentte araçları kirlenen vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Şişli ve Eyüpsultan'da toz taşınımı nedeniyle gece saatlerinde çamur yağdı. Toz taşınımı nedeniyle özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, oto yıkamacılara ve benzin istasyonlarındaki yıkama alanlarına akın etti.

"GENELDE BU AYLARDA HEP BÖYLE OLUYOR"

Bülent Yeşilyurt "Gece çok fena bir çamur yağdı. Genelde bu aylarda hep böyle oluyor. Ben gece çalışıyorum. Sabaha kadar çamur yağdı. Şimdi aracımı temizleyip eve gideceğim" diye konuştu.

"BİR DOĞA OLAYI"

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Fatih Uygunoğlu "Sabah işimiz gereği dışarı çıktık. O yüzden aracımızı temizletiyoruz. Zaten İstanbul’da sık sık görülen bir olay. Bir doğa olayı" dedi.

"ARABAM KREM RENGİ OLMUŞ"

Otomobilini yıkamaya getiren Anıl Eker, "Sabah bir uyandık çamur yağmış bizde araba konusunda titiziz. Yasak var ama işi gitmeden arabayı yıkayıp öyle işe gideceğiz. Her yer çamur olmuş bakalım nasıl temizleyeceğiz. İlk defa arabamı böyle görüyorum. Araba normalde siyah bu krem rengi olmuş" dedi.

"ARABANIN RENGİ KAYBOLMUŞ"

Zafer Doğan ise, "Sabah uyandık arabam komple çamur tanınmıyor. Yıkamaya getirdik feci bir olay yaşanmış gece. Arabanın rengi kaybolmuş diye arabayı yıkadık" diye konuştu.

DHA

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