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  4. İstanbul'da aldatılan kocanın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdi

İstanbul'da aldatılan kocanın intikamı şoke etti! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdi

22.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul Halkalı'daki olay görenleri şaşkına çevirdi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı, sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

İstanbul Halkalı'da ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir kişinin koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

ÇIPLAK GEZDİRDİLER

ATV'de yer alan habere göre; karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam eşiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu.

Akrabaları ile birlikte adamın evine giden öfkeli koca, önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti.

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ADAMIN ÜZERİ ÇÖP POŞETİYLE KAPATILDI

Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Karakolda birbirlerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı.

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Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.

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