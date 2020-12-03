Sizi aldatan sevgilinizi ortaya çıkarmaya yardım eden modele tehdit

Paige kendisini tehlikeli bir duruma sokmuş olmasına rağmen durmaya niyeti olmadığını söyledi ve kendisini hedef alanlara uyarıda bulunarak “Ölüm tehditleri alıyorum, endişelenecek bir şey yok” dedi.

Paige’nin aldığı tehditkar bir mesajda “Dikkat çekmeye karar vermeden önce dikkatli ol. Senin gibi, çiftlerin işine karışmaya kalkışan biri ölebilir, dikkat et. Boğazın kesilmiş olarak bulunmak istemezsin. Dışarısı tehlikeli bir dünya” sözleri yer aldı. Paige, rahatsız edici mesajla ilgili detayları Instagram sayfasında Soru-Cevap bölümünde ortaya serdi.

Paige Woolen, sadakatsiz erkeklere mesaj göndererek onları tuzağa düşürüyordu. Ancak 28 yaşındaki model, kendisine dikkat etmesi konusunda tehdit içerikli uyarılar almaya başladı.

Paige aldatan eski sevgilileri tarafından rahatsız edilen kadınlara da bazı tavsiyelerde bulunarak bir liste yayınladı. Paige’nin listesi şöyle;

“BİR: Onun sizin için neden iyi olmadığıyla ilgili bir liste yapın. Listeyi telefonunuzda tutun ve onu ne zaman özlediğinizi düşünürseniz açıp okuyun.

İKİ: Ailenize ve arkadaşlarınıza mesaj atarak ondan söz etmemelerini isteyin.

ÜÇ: Eğer numarasını engellemek istemiyorsanız adını “POTANSİYEL SPAM” olarak değiştirin.

DÖRT: Neden sizi seçmeyen biriyle olmak istediğinizi kendinize sorun.”

Paige çok sayıda takipçiye sahip olmanın internette erkeklerle tanışmayı kolaylaştırmadığını söyleyerek “Biriyle randevuya çıktığımda eğer Instagram sayfamı görmüşse benim önüne gelenle yatan biri olduğumu düşünüyor ki öyle biri değilim. Bazı şeyleri ağırdan almayı ve güven oluşturmayı severim” dedi.

Paige’nin @dudeisinthedm adında, kendisine uygunsuz mesajlar gönderen erkekleri ifşa ettiği bir Instagram hesabı var. Paige, kendisine mesaj atan bir çok erkeğin sevgilisi olduğunu fark ettikten sonra, Instagram’dan bir hikaye paylaşarak erkek arkadaşları tarafından aldatıldığını düşünen kadınlara yardım teklif etti.