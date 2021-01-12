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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

12.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul Şişli’de bir çocuğa uyuşturucu madde vererek defalarca tecavüz eden ve bu anları fotoğraflayarak şantaj yapan yabancı uyruklu bir kişi, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Huduk Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre emniyete giden Afganistan uyruklu Shakir İ., 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir kişi tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane polisi, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Depoda yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolara da el geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE VERDİKTEN SONRA TECAVÜZ ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli Ghosuddin'in, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade ettiği ortaya çıktı. Şahsın bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra “Uyuşturucu madde ticareti”, “çocuğa cinsel istismar”, “gasp” ve “şantaj” suçlardından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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