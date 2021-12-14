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İstanbul'da dehşete düşüren olay! Restoranda kadını başından vurdu

14.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de restoranda oturan kadın, bir şahıs tarafından tabanca ile başından vuruldu. Yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunmazken silahını restoranda bırakarak kaçan saldırgan, polis tarafından yakalandı. Kadının şahıs hakkında daha önce defalarca şikayetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Restoranda kadını başından vurdu

Olay, Kadıköy'deki Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda meydana 12 Aralık günü saat 20.30 sıralarında geldi. İddiaya göre restoranın içinde bulunan Tolga E. (44), kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla Demet S.'yi (38) başından vurarak yaraladı. Tolga E. tabancasını olay yerinde bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 'extacy' diye bilinen uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Yaralanan Demet S.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı fakat tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca Demet S.'nin olaydan yaklaşık 1 ay önce şüpheli Tolga E.'den “tehdit" suçundan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Tolga E.'nin Demet S.'ye karşı işlediği iddia edilen 3 kez “kasten yaralama" ile “tehdit" ve “hakaret" suçlarından toplamda 5 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

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TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilen Tolga E. burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Tolga E.'nin “kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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