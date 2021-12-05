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İstanbul'da esrarengiz koku! Sebebi belirlenemedi

05.12.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

İstanbul'da esrarengiz koku! Sebebi belirlenemedi

İstanbul’un Maltepe, Karta ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.

KOKUNUN NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti. Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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"BİZE DOĞALGAZ KOKUSU GİBİ GELDİ"

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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