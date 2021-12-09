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  4. İstanbul'da fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

09.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın 2 katlı inşaat halindeki deposunda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da fabrikada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın 2 katlı inşaat halindeki deposunda saat 09.30 sıralarında çıktı. Alev ve dumanların inşaatı kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının merkezine ulaşarak müdahale etti. Yangın inşaatın bitişiğinde bulunan fabrikaya sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

YANGINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Fabrika işçilerinin yangın nedeniyle sokağa döküldüğü görüldü. İnşaat halindeki depoda hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Tuzla
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