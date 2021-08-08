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  4. İstanbul'da feci kaza! Otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

İstanbul'da feci kaza! Otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

08.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüste bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

Kaza saat 07.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, durakta bekleyen A.O. kontrolündeki İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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"FRENE BASMADAN DİREK OTOBÜSE VURDU"

Olayı gören bir kişi, "Otobüs burada yolcu indiriyordu. Arkadan beyaz araba geldi ama frene basmadan direk otobüse vurdu. Ya uykuluydu ya da alkollüydü diye düşünüyorum. Burada 40 dakikadır ambulans bekliyoruz. Sabah kimse de yok." dedi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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