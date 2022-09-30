İstanbul'da film gibi olay! Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar

Sancaktepe’de bir eve hırsız olarak giren 2 şüpheliyi takip eden motosikletli polis ekipleri, kazaya karıştı. Kazada 2 polis hafif yaralanırken, şüpheli şahıslar içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak kayıplara karıştı.

POLİS KAZA YAPTI

Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya hırsızlık için giren 2 şüpheli, altın ve paraları çalarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri, şüphelileri takip ettiği esnada kazaya karıştı. Kaza sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken hafif yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

ALTIN VE İÇİ PARA DOLU ÇANTAYI BIRAKIP KAÇTILAR

Olay yerinden kaçan şüpheliler, bir başka polis ekibi tarafından takip edildiğini anlayınca içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araç içerisinde inceleme başlatıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler için ise yakalama çalışması başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hasan Güngör, “Şüpheliler polisten kaçıyor. Polis ekipleri de o esnada ara sokaktan çıkan araçla kazaya karışıyor. Hırsızlık yaptıkları söylenen araçtakiler kaçmaya devam etti. İleride aracı bırakmışlar. İçinde de para ve altın varmış” dedi. (İHA)

