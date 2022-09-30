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  4. İstanbul'da film gibi olay! Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar

İstanbul'da film gibi olay! Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar

30.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksiyon film sahnelerini aratmayan olay İstanbul'da akşam saatlerinde gerçekleşti. Sancaktepe'de kuyumcu soyan hırsızları kovalayan motosikletli polisler başka bir araca çarparak kaza geçirdi. Tam 'kurtulduk' diye sevinen hırsızlar arkalarında bu kez başka ekipleri görünce elindeki çantayı araçla birlikte bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Hırsızların bıraktığı çantanın içinde para ve altın olduğu tespit edildi.

İstanbul'da film gibi olay! Polis kovalamacada kaza yaptı... İçi para ve altın dolu çantayı bırakıp kaçtılar

Sancaktepe’de bir eve hırsız olarak giren 2 şüpheliyi takip eden motosikletli polis ekipleri, kazaya karıştı. Kazada 2 polis hafif yaralanırken, şüpheli şahıslar içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak kayıplara karıştı.

POLİS KAZA YAPTI

Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya hırsızlık için giren 2 şüpheli, altın ve paraları çalarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri, şüphelileri takip ettiği esnada kazaya karıştı. Kaza sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken hafif yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

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ALTIN VE İÇİ PARA DOLU ÇANTAYI BIRAKIP KAÇTILAR

Olay yerinden kaçan şüpheliler, bir başka polis ekibi tarafından takip edildiğini anlayınca içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araç içerisinde inceleme başlatıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler için ise yakalama çalışması başlattı.

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GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hasan Güngör, “Şüpheliler polisten kaçıyor. Polis ekipleri de o esnada ara sokaktan çıkan araçla kazaya karışıyor. Hırsızlık yaptıkları söylenen araçtakiler kaçmaya devam etti. İleride aracı bırakmışlar. İçinde de para ve altın varmış” dedi. (İHA)

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polis Hırsız Sancaktepe Altın
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