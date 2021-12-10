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İstanbul'da fırtına! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

10.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtına nedeniyle bir aydınlatma direği seyir halinde bir aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da fırtına! Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Maltepe D-100 Karayolu'nda aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kadıköy'de ise motokuryeler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

DİREK ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Yusuf Yıldırım, "Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah'tan ortamıza çakılmadı" dedi.

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MOTOKURYELER ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe'deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu daha da arttı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Maltepe
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