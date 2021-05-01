HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da fuhuş operasyonu! Sahte izin belgesi hazırlamışlar

İstanbul’da fuhuş operasyonu! Sahte izin belgesi hazırlamışlar

01.05.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalanırken, 20 kadın da kurtarıldı. Şüphelilerin, sokağa çıkma yasağı bulunan günlerde sahte izin belgesi hazırlayarak kadınların dışarı çıkmalarına olanak sağladıkları tespit edildi.

İstanbul’da fuhuş operasyonu! Sahte izin belgesi hazırlamışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde 20 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda, tehdit edilerek çalıştırılan 20 kadın kurtarıldı. Ev aramalarında 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan mağdurların isimlerinin bulunduğu not defteri ve 69 bin 200 TL paraya el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin kadınları müşterilere ulaştırmak amacıyla sahte belge düzenledikleri, bu belge ile kadınların sokağa çıkma yasağından muaf tutuldukları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçileri selamladıCumhurbaşkanı Erdoğan işçileri selamladı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş

En Çok Okunan Haberler

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Soylu, izin belgesi alanların sayısını açıkladı

Soylu, izin belgesi alanların sayısını açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an! ''Onu alırsanız...''

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an! ''Onu alırsanız...''

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Boşanma yaramadı! Son hali hayranlarını korkuttu

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.