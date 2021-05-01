İstanbul’da fuhuş operasyonu! Sahte izin belgesi hazırlamışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinde 20 farklı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda, tehdit edilerek çalıştırılan 20 kadın kurtarıldı. Ev aramalarında 33 cep telefonu, 25 sim kart, çalışan mağdurların isimlerinin bulunduğu not defteri ve 69 bin 200 TL paraya el konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin kadınları müşterilere ulaştırmak amacıyla sahte belge düzenledikleri, bu belge ile kadınların sokağa çıkma yasağından muaf tutuldukları ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

