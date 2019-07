İstanbul'da hafta sonu gidilecek yerler

Topkapı Sarayı’nın en çok ilgi gören bölümlerinden biri ise Enderun Avlusu. Burada Has Oda ve Kutsal Emanetler Müzesi bulunuyor. İçlerinde bulunan eserler çok kıymetli, bu yüzden Enderun Avlusu’nda bulunan yerleri atlamadan ziyaret etmenizi öneriyoruz. Ayrıca Türk Mimarisi’nin güzel bir örneği olan Arz Odası, Enderun Saray Okulu, III. Ahmed Kütüphanesi ve Ağalar Camii de görülmeye değer bölümlerden.

Topkapı Sarayı’nda olmasına rağmen girişi için ayrıca ücret ödenmesi gerektiğinden yerli turistler tarafından pek tercih edilmese de bizce İstanbul’da paraya kıyılıp mutlaka görülmesi gereken tarihi eserlerden burası.

Ayrıca yapının muhteşem akustiği nedeniyle kilisenin içerisinde çeşitli konserler verildiğini de eklemeden geçmeyelim. Eğer İstanbul gezinizi Aya İrini Kilisesi’nde konserin olduğu bir tarihe denk getirirseniz bu eşsiz müzikal şöleni kaçırmamanızı da tavsiye ederiz.

AYA İRİNİ KİLİSESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?



Aya İrini Kilisesi, Eski İstanbul’un kalbinin attığı yerde yani Tarihi Yarımada’da Topkapı Sarayı’nın içerisinde bulunuyor. Tarihi Yarımada İstanbul’da turizmin merkezi olduğundan İstanbul araç kiralama yaparak ulaşmak oldukça kolay.

GÜLHANE PARKI



‘’Adım attığım her karışında kimlerin, hangi padişahların, hangi hükümdarların ayak izi var ayak’’ diye düşünmeden edemediğim Gülhane Parkı’nda bütün mevsimler ayrı güzel tabii ki ama her yıl Nisan ayında başka bir güzelliğe bürünüyor burası. Rengarenk laleler ile bezeniyor her bir köşesi. Bu özel zaman dilimi için parka dikilen laleler insanın içinde de çiçekler açtırıyor adeta. O yüzden, fırsatınız varsa Lale Festivali zamanında mutlaka gidin Gülhane’ye, bu güzelliği kaçırmayın.