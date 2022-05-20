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İstanbul'da hareketli anlar! Uzun süredir aranıyordu, vurularak yakalandı

20.05.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de uzun süredir aranan firari cinayet zanlısı, kendisini kovalayan polis ekiplerine silah çekti. Zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da hareketli anlar! Uzun süredir aranıyordu, vurularak yakalandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Paşaköy Mahallesi Adnan Sokak üzerinde meydana geldi. 30 Mart tarihinde Sancaktepe Paşaköy Mahallesi'nde sokakta tartıştığı kişinin annesini vurarak öldüren cinayet zanlısı 26 yaşındaki Caner Fidan olay yerinden kaçtı. Uzun süredir emniyet güçleri tarafından aranan Fidan, bugün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından takip edildiğini anlayınca otomobiliyle kaçmaya başladı.

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Yaşanan kovalamacanın ardından otomobilinden inen şüpheli, polis ekiplerine silah çekti. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen cinayet zanlısı ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının kullandığı kiralık otomobilde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

(DHA)

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İstanbul
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