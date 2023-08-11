HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da kan donduran olay! Sevgili oyunuyla tuzağa düşürüp öldürdüler: İfadesi ortaya çıktı, dikkat çeken paylaşım

İstanbul'da kan donduran olay! Sevgili oyunuyla tuzağa düşürüp öldürdüler: İfadesi ortaya çıktı, dikkat çeken paylaşım

11.08.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşanmıştı. 19 yaşındaki M.P., sevgili oyunuyla kandırdığı 47 yaşındaki Murat Arpapay'ı günlük kiralık daireye götürmüş ve orada bekleyen çete üyeleriyle birlikte Arpapay'ı kimyasal sıvı enjekte ederek öldürmüştü. Olayda M.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıkarken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

İstanbul'da kan donduran olay! Sevgili oyunuyla tuzağa düşürüp öldürdüler: İfadesi ortaya çıktı, dikkat çeken paylaşım

Korkunç olay, İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. M.P., sevgili gibi davranarak 47 yaşındaki Murat Arpapay'ı tuzağa düşürdü. Götürdüğü günlük kiralık evde bekleyen çete üyeleri, Arpapay'ın eve girmesinin ardından saldırdı. Vücuduna kimyasal sıvı verilen Arpapay hayatını kaybetti. Arpapay'ın cansız bedenini apartman boşluğuna atıp kaçan çete üyeleri gözaltına alındı. Olayda M.P. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kan donduran olayda M.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıkarken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

bahcelievlerde-gunluk-kiralik-dairede-olduruldu-cesedi-apartman-boslugunda-bulundu_2401_dhaphoto5

KORKUNÇ CİNAYETİ PLANLADI

Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay 1993'te Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bahçelievler'de ailesine ait evde, yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu.

Zaman zaman da çevirmenlik yaparak para kazanan Arpapay, evinin yakınında bulunan E.B.'nin kafesine de sık sık gidip zaman geçiriyordu.

bahcelievlerde-gunluk-kiralik-dairede-olduruldu-cesedi-apartman-boslugunda-bulundu_2401_dhaphoto4

İddiaya göre; E.B., Arpapay'ın maddi durumunun iyi olduğunu ve ailesinden her ay para geldiğini öğrenince korkunç cinayeti planladı.

E.B.'nin daha önceden tanıdığı genç kızlar M.P. ve S.D. de planda rol aldı. Kafeye müşteri gibi gelerek Murat Arpapay ile arkadaşlık kuran genç kızlardan 19 yaşındaki M.P. samimiyeti ilerletip Arpapay ile sevgili oldu.

bahcelievlerde-gunluk-kiralik-dairede-olduruldu-cesedi-apartman-boslugunda-bulundu_2401_dhaphoto7 (2)

KİRALIK DAİREYE ÇAĞIRDI

M.P., sevgilisi gibi davrandığı Murat Arpapay'ı olay günü, cesedinin bulunacağı Şirinevler'deki günlük kiralık daireye çağırdı.

Bir süre sonra gelen S.D. ve E.B.'nin adamları D.S. ve F.E., bir anda Arpapay'a saldırıp darp etti.

Biri burnuna koklattığı eterle bayıltırken diğeri ellerine plastik kelepçe taktı, bir diğeri de boynundan kimyasal sıvı enjekte etti.

E.B.'nin adamları talihsiz adamı pencereden apartman boşluğuna atıp kaçarken korkunç planın asıl mucidi E.B. ise evine gidip tüm parasını aldı.

TANINMAMAK İÇİN MAVİ PERUK

Cesedin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri kan donduran cinayetin planını gözler önüne serdi.

Görüntülere göre; öğleden sonra saat 16:00 sıralarında Murat Arpapay ile M.P.'nin giriş yaptığı, yaklaşık 5 saat sonra ise diğer şüphelilerin adrese girdiği, bundan 5 dakika sonra Perçikli'nin çıktığı belirlendi.

bahcelievlerde-gunluk-kiralik-dairede-olduruldu-cesedi-apartman-boslugunda-bulundu_2401_dhaphoto3

M.P.'nin olay yerinden ayrılırken tanınmamak için mavi peruk, diğer şüphelilerin ise şapka taktığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliklerinin M.P., S.D, E.B., D.S. ve F.E. olduğu tek tek tespit edildi.

M.P. ve S.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"ENJEKTÖRLE SIVI VERDİLER"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre emniyette sorguya alınan M.P., E.B.'nin Arpapay'ı zengin biri olarak tanıttığını belirterek, "Olay günü adrese gittiğimizde darp edip bayılttılar. Enjektörle sıvı verdiler. Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmada E.B.'nin Murat'ın evini soymaya gitmiş olabileceğini duydum" dediği iddia edildi.

5

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Ayrıca sevgili olup tuzağa düşürdüğü adamı ölüme götüren M.P.'nin geçmişte yaptığı bir paylaşımda dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında; "Hafızamda bulanık cinnet manzaraları saklı" yazdığı görüldü. M.P. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da korkutan deprem! Görüntüler ortaya çıktıMalatya'da korkutan deprem! Görüntüler ortaya çıktı
"Kolay iş değil" diyerek dünyaya duyurdu!"Kolay iş değil" diyerek dünyaya duyurdu!
İstanbul'un röntgeni çekildi! İşte risk oluşturan ilçeler: 'Bizim elimizdeki son analize göre...'İstanbul'un röntgeni çekildi! İşte risk oluşturan ilçeler: 'Bizim elimizdeki son analize göre...'
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.