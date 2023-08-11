İstanbul'da kan donduran olay! Sevgili oyunuyla tuzağa düşürüp öldürdüler: İfadesi ortaya çıktı, dikkat çeken paylaşım

Korkunç olay, İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. M.P., sevgili gibi davranarak 47 yaşındaki Murat Arpapay'ı tuzağa düşürdü. Götürdüğü günlük kiralık evde bekleyen çete üyeleri, Arpapay'ın eve girmesinin ardından saldırdı. Vücuduna kimyasal sıvı verilen Arpapay hayatını kaybetti. Arpapay'ın cansız bedenini apartman boşluğuna atıp kaçan çete üyeleri gözaltına alındı. Olayda M.P. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kan donduran olayda M.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıkarken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

KORKUNÇ CİNAYETİ PLANLADI

Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay 1993'te Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bahçelievler'de ailesine ait evde, yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu.

Zaman zaman da çevirmenlik yaparak para kazanan Arpapay, evinin yakınında bulunan E.B.'nin kafesine de sık sık gidip zaman geçiriyordu.

İddiaya göre; E.B., Arpapay'ın maddi durumunun iyi olduğunu ve ailesinden her ay para geldiğini öğrenince korkunç cinayeti planladı.

E.B.'nin daha önceden tanıdığı genç kızlar M.P. ve S.D. de planda rol aldı. Kafeye müşteri gibi gelerek Murat Arpapay ile arkadaşlık kuran genç kızlardan 19 yaşındaki M.P. samimiyeti ilerletip Arpapay ile sevgili oldu.

KİRALIK DAİREYE ÇAĞIRDI

M.P., sevgilisi gibi davrandığı Murat Arpapay'ı olay günü, cesedinin bulunacağı Şirinevler'deki günlük kiralık daireye çağırdı.

Bir süre sonra gelen S.D. ve E.B.'nin adamları D.S. ve F.E., bir anda Arpapay'a saldırıp darp etti.

Biri burnuna koklattığı eterle bayıltırken diğeri ellerine plastik kelepçe taktı, bir diğeri de boynundan kimyasal sıvı enjekte etti.

E.B.'nin adamları talihsiz adamı pencereden apartman boşluğuna atıp kaçarken korkunç planın asıl mucidi E.B. ise evine gidip tüm parasını aldı.

TANINMAMAK İÇİN MAVİ PERUK

Cesedin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri kan donduran cinayetin planını gözler önüne serdi.

Görüntülere göre; öğleden sonra saat 16:00 sıralarında Murat Arpapay ile M.P.'nin giriş yaptığı, yaklaşık 5 saat sonra ise diğer şüphelilerin adrese girdiği, bundan 5 dakika sonra Perçikli'nin çıktığı belirlendi.

M.P.'nin olay yerinden ayrılırken tanınmamak için mavi peruk, diğer şüphelilerin ise şapka taktığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kimliklerinin M.P., S.D, E.B., D.S. ve F.E. olduğu tek tek tespit edildi.

M.P. ve S.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"ENJEKTÖRLE SIVI VERDİLER"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre emniyette sorguya alınan M.P., E.B.'nin Arpapay'ı zengin biri olarak tanıttığını belirterek, "Olay günü adrese gittiğimizde darp edip bayılttılar. Enjektörle sıvı verdiler. Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmada E.B.'nin Murat'ın evini soymaya gitmiş olabileceğini duydum" dediği iddia edildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Ayrıca sevgili olup tuzağa düşürdüğü adamı ölüme götüren M.P.'nin geçmişte yaptığı bir paylaşımda dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımında; "Hafızamda bulanık cinnet manzaraları saklı" yazdığı görüldü. M.P. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



