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Denizli'de eşini öldüren koca teslim oldu! 'Katil kaynanam, ben değilim'

18.07.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 27 yaşındaki Ferhat Evren, 18 yaşındaki eşi İrem Evren'i silahla vurarak öldürdü. Olaydan 40 gün sonra teslim olan koca komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. 'Neden yaptınız?' sorusuna katil koca, "Katil kaynanam, ben değilim" yanıtını verdi.

Olay, Denizli Merkezefendi'de meydana geldi. 7 Haziran günü 27 yaşındaki Ferhat Evren, 18 yaşındaki eşi İrem Evren'i silahla vurarak öldürdü. Olaydan 40 gün sonra teslim olan katil koca, adliyeye sevk edildiği sırada 'Neden yaptınız?' sorusuna "Katil kaynanam, ben değilim" yanıtını verdi. Çiftten geriye ise doğum öncesi kaydedilmiş mutluluk görüntüleri kaldı.

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5 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

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"KATİL KAYNANAM, BEN DEĞİLİM"

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğın çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren’e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah’a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.

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"BENİM 3 ÇOCUĞUMU ÖLDÜRDÜ"

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah’ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü” dedi.

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GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı. Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar ise herkesi duygulandırdı. Beklenenden tam tersi mutlu bir aile görüntülerinin olduğu o anlarda Evren’in eşine, “Seni seviyorum, benim kelebeğim, minik prensesim” sözleri ve kameraya öpücük atması yer aldı.

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Kaynak: İHA

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cinayet kadın cinayeti Denizli
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