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  4. İstanbul'da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı: Yaralı öğrenciler var

İstanbul'da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı: Yaralı öğrenciler var

11.01.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan öğrenci servisi park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da kontrolden çıkan okul servisi 4 araca çarptı: Yaralı öğrenciler var

Kaza, Ümraniye’de Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak’ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yokuş aşağı seyir halinde olan öğrenci servisi sürücüsü, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Önce sokakta park halinde bulunan 3 otomobile çarpan servis minibüsü, sonra da bir hafif ticari araca da çarparak durdu. Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Serviste bulunan öğrencilerden 3’ü çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri 3 öğrenciyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlar ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

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"YERLERİN KAYGAN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Kazayı gören Hamit Karadeniz, ”Şoförün söylediğine göre servis aracı yukarıdan geliyor. Yerlerin kaygan olduğunu iddia ediyor. Ve araç kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarpıyor. İki üç tane hafif yaralı çocuk var. Çok da önemli bir şey yok. Ağzında, burnunda ufak yaralanma var. Hayati tehlikesi yok. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü“ şeklinde konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ümraniye
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