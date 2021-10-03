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  4. İstanbul'da köpeğe şiddet! Emekli sağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da köpeğe şiddet! Emekli sağlık çalışanının ifadesi ortaya çıktı

03.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., köpeğine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

Olay dün Maltepe Yalı Mahallesi Hedef Sokak'ta meydana geldi. Emekli radyoloji uzmanı Arslan Adnan G., oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi 'Stay' isimli köpeğinin yanına indi. Agresif tavırlar sergilediği gerekçesi ile kulübesinden çıkardığı köpeğine şiddet uygulayan Arslan Adnan G., çevredeki bina sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, emekli radyoloji uzmanını gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirildi. Arslan Adnan G.'nin polisteki ifadesinde, "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum" dediği öğrenildi.

Öte yandan köpek, geçici olarak Çekmeköy'de bulunan özel bir hayvan oteline yerleştirildi.

Kaynak: DHA

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İstanbul Maltepe
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