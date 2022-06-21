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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! "Dolandırıldım" deyip kendi boğazına bıçak dayadı

İstanbul'da korku dolu anlar! "Dolandırıldım" deyip kendi boğazına bıçak dayadı

21.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş yerinin önüne gelen vatandaş hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Mağazanın girişinde diz çöken ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şahıs, dolandırıldığını iddia ederek boğazını kesmeye çalıştı.

İstanbul'da korku dolu anlar! "Dolandırıldım" deyip kendi boğazına bıçak dayadı

Korku dolu olay, dün Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 58. Bulvar Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adem A., senetle taksitli satış yapan mağazanın önüne gelerek “Bunlar beni dolandırdı” diye bağırmaya başladı.

Eşi olduğu düşünülen bir kişiyi arayan öfkeli adam, “Tuğçe, oğluma iyi bak. Kendimi parçalayacağım. Kendimi öldüreceğim” diyerek elindeki kesici aletle boynunu kesmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, uzun uğraşların ardından Adem A.'yı ikna ederek elindeki kesici aleti almayı başardı. Öfkeli adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boynunda çizikler olduğu öğrenilen adamın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Zeytinburnu
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